Fie & Fiöi Volley Busca: trionfo per le ragazze in Serie D e Under 18

Le ragazze dell'Under 18 proseguono la loro striscia vincente, portando a casa la terza vittoria consecutiva. L'ottima prestazione delle atlete guidate da coach Lamberti si traduce in un match dominato, chiuso in tre set di alto livello.

In trasferta, la Serie D femminile ha messo in campo una prova convincente, superando avversarie insidiose e imprevedibili. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, conquistando una vittoria importante.

D’altra parte, la trasferta dell’Under 14 a Saluzzo si è rivelata complicata, con la squadra che ha ceduto il passo alle avversarie in tre set. Nonostante la sconfitta, si sono visti buoni spunti per continuare a migliorare le prestazioni in campo.

Situazione simile per l’Under 16, che ha affrontato in casa il Club 76 L’Alba Volley 2011. Dopo una lotta intensa nei primi due set, conclusi sempre attorno ai 20 punti, la squadra non riesce a portare a casa il risultato, chiudendo la partita sul 3-0.

Sconfitta fuori casa per le ragazze della Prima Divisione. Complici difficoltà in battuta e al servizio, la partita si è messa in salita già dal primo set. Le avversarie con più esperienza hanno saputo cogliere queste distrazioni e portare a casa il risultato. Le ragazze hanno comunque espresso a tratti un’ottima pallavolo dimostrando la crescita dall’inizio dell’anno e non si sono fatte intimidire da una squadra più esperta.

La Serie C maschile continua a vivere un avvio di campionato complicato. Dopo un inizio difficile, la squadra riesce a pareggiare la partita sull’1-1, mostrando segni di ripresa. Tuttavia, non riesce a mantenere il ritmo e a consolidare il risultato, cedendo infine la vittoria per 3-1 agli avversari dell'Arti Volley.

La prossima giornata avrà inizio con l’Under 14 sabato 2 novembre al Palazzetto di Busca alle ore 15.15 contro VBC Savigliano. A proseguire la serata in casa sarà la Serie D femminile che, alle ore 20.30, affronterà le ragazze di Sicom Cherasco.

Nella serata di sabato saranno impegnate anche le due delegazioni maschili di Serie D e Serie C in trasferta rispettivamente a Mondovì e Asti dove sfideranno VBC Mondovì e Hasta Volley.

La giornata di domenica vedrà in campo l’Under 16 che affronterà a Cuneo le padroni di casa del Lab Travel Cuneo. Anche l’Under 18 nella serata di lunedì giocherà a Cuneo alle ore 21.00 contro Lab Travel Cuneo.

Chiuderà questo lungo weekend di partite la Prima Divisione che scenderà in campo martedì alle ore 21.00 al Palazzetto di Busca contro Banca di Caraglio.

Serie D Femminile

Lab Travel Cuneo - Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca 0-3 (15-25/17-25/16-25)

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca: De Carlini, Viglietti, Giraudo, Martinasso, Garello, Ichino; Cavallo (L1). Berardi, Bertaina, Cassini, Cirla, Golè, Re, Bonardello (L2).All.: Massimo Lamberti

Serie C Maschile

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca - Arti Volley 1-3 (15-25/25-23/20-25/17-25)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Marino 2, Mapelli 20, Barberio, Bertone 3, Giraudo 14, Pellegrino 2; Girardi (L1); Arnaudo 4, Bellanti 2, Colasanti 5. N.e. Ballari, Merola (L2).I All.: Mario BarbieroII All.: Daniele Tomatis Ricezione positiva: 62%; Attacco: 32%; Muri: 13; Ace 2

Prima Divisione

Volley Valle Po - Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca 3-0 (25-18/25-10/25-15)

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca: Mondino, Lingua, Eandi, Rinero, Bollati G., Garino; Brondello (L1); Bollati S., Ferrua, Musotto, Paoletto. All.: Gianni Giordano

Under 18

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca - ASD Centallo Volley 3-0 (25-15/25-18/25-17)

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca: Re, Lingua, Golè, Eandi, Bonardello, Bollati G.; Brondello (L1); Bollati S., Ferrua, Garino, Mondino, Paoletto, Rinero, Cavallo (L2). All.: Massimo Lamberti

Under 16

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca - Club 76 L’Alba Volley 2011 0-3 (20-25/20-25/10-25)

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca: Bramardi, Ferreri, Ferrero, Fiorenzo, Giannasi, Isoardi, Marchisio, Michelini (L1), Negro A., Negro C. (L2). All.: Enrico Garino

Under 14

Volley Saluzzo Omniacibus - Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca 3-0 (25-12/25-23/25-13)

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca: Garino, Giordano, Matijashi, Pellegrino, Petrone (L1), Ramasotto, Rosso, Tassone. All.: Sabina Perotti