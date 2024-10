Sei i giovani cuneesi premiati al Campionato dei mestieri WorldSkills Piemonte a IOLAVORO

Ci sono anche sei giovani cuneesi tra i 48 vincitori di oggi del Campionato dei mestieri, competizione Worldskills ospitata dalla job fair IOLAVORO, evento che ha accolto più di 10.000 ingressi al Lingotto Fiere il 23 e 24 ottobre. Per la sesta edizione dell’evento di Regione Piemonte, organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro che orienta nella scelta dei mestieri, si sono sfidati 130 studenti e apprendisti, provenienti da 73 enti di istruzione e formazione tecnica e professionale e 12 aziende.



I mestieri in cui si sono cimentati i Competitor under 25 anni, sono stati: acconciatura, costruzioni in mattoni, cucina, estetica, falegnameria, fresatura CNC, gioielleria, grafica multimediale, hotel reception, pasticceria, progettazione meccanica CAD, riparazione di autovetture, sartoria, servizi di sala e bar, sistemi robotici integrati, tecnologie di laboratorio chimico.

WorldSkills Italy Piemonte 2024 è stato organizzato con il supporto di 28 sponsor e partner, tra cui i principali sponsor europei di WorldSkills, Haas, Autodesk, Fanuc e Festool, Mastercam, Pandhys e Mitutoyo.

Numerose aziende del territorio hanno fornito il proprio know-how formativo, nonché infrastrutture per la competizione: Costadoro, Noval, Forma Mentis (partner Autodesk), Minor Hotels, Fasep, Concessionaria Azzurra.

Le competizioni hanno potuto inoltre contare sul supporto di partner e sponsor tecnici: Barmaster, Battaglio, BiYu ed EsteticSun, Bonaventura Maschio, Cosmed, Enoteca regionale, Gamondi, JGasco, Rogelfrut, Silla, Violà, WD40.

Tra questi, si annoverano numerose agenzie formative e istituti scolastici: Agenzia formativa Ghirardi, Associazione “Scuole tecniche San Carlo”, Ciac, Ciofs, Cnosfap, Foral scuola orafa, FSC Formazione Sicurezza Costruzioni, Gmica, IIS Castigliano, IIS “Gobetti Marchesini Casale ArduinO”, IIS Santorre di Santarosa, IPIA “F. Lombardi”.

Le regioni italiane coinvolte nei Campionati dei mestieri WorldSkills Italy Piemonte 2024 sono state Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto-Adige e Veneto.

Ecco i cuneesi premiati:

Medaglia di Bronzo con 720 punti in Acconciatura per Maria Irma Gonzalez, Centro di Formazione Professionale “Cebano Monregalese” di Ceva;

Medaglia d’Oro con 755 punti in Grafica multimediale per Aleksandar Velkov, Agenzia di Formazione Professionale “Apro Formazione Scarl” di Alba;

Medaglia d’Argento con 720 punti in Hotel reception per Michele Bonelli, Istituto di Istruzione Superiore “Giolitti – Bellisario” di Mondovì;

Medaglia d’Oro con 731 punti in Pasticceria con Ibtissam Sabihi, Centro Nazionale Opere Salesiane Formazione e Aggiornamento Professionale “CNOS FAP” di Savigliano;

Medaglia d’Oro con 723 punti in Riparazione di autovetture per Nicola Oberto, Centro Nazionale Opere Salesiane Formazione e Aggiornamento Professionale “CNOS FAP” Bra;

Medaglia d’Argentocon 717 punti in Riparazione autovetture per Simone Ghirardi, Centro Nazionale Opere Salesiane Formazione e Aggiornamento Professionale “CNOS FAP” Fossano.



I partecipanti sono stati valutati e supportati da 85 Expert – docenti e professionisti delle sedici professioni in gara – che hanno realizzato le prove, sono stati ospitati giudici anche da Austria, Svizzera e Lussemburgo.