Alpiclima è concessionario e servizio tecnico autorizzato BWT

Quando si parla di acqua, non si parla solo di un bene naturale, ma di una vera e propria risorsa strategica per la qualità della vita, il benessere delle persone e il corretto funzionamento di impianti domestici, industriali e professionali. Per questo motivo Alpiclima è orgogliosa di essere Concessionario e servizio tecnico autorizzato BWT per le zone di competenza in provincia di Cuneo, oltre a essere punto di riferimento come Magazzino ricambi ufficiale per tutti i prodotti a marchio BWT.

Essere concessionario ufficiale BWT significa essere un partner affidabile e competente in grado di seguire il cliente dalla scelta della soluzione più adatta fino all’assistenza post-vendita, garantendo continuità di servizio e il massimo della professionalità. Grazie alla presenza storica e radicata sul territorio cuneese, Alpiclima si conferma oggi punto di riferimento per privati, imprese, installatori, amministratori di condominio e studi tecnici che cercano soluzioni per il trattamento e la gestione dell’acqua.

BWT – Best Water Technology – è il leader europeo nella tecnologia dell’acqua, conosciuto in tutto il mondo per la capacità di innovare e migliorare la qualità dell’acqua per ogni utilizzo: domestico, professionale e industriale. I sistemi BWT permettono di proteggere gli impianti dal calcare, migliorare il sapore dell’acqua, preservare la salute e ridurre il consumo di plastica grazie alle soluzioni di filtrazione e affinaggio dell’acqua potabile.

Scegliere Alpiclima come concessionario significa poter contare su tutta la gamma di soluzioni BWT per:

trattamento anticalcare per impianti domestici, commerciali e industriali;

per impianti domestici, commerciali e industriali; addolcitori d’acqua per abitazioni, condomini e attività produttive;

per abitazioni, condomini e attività produttive; filtrazione e affinaggio dell’acqua potabile;

dell’acqua potabile; soluzioni professionali per il settore Ho.Re.Ca. e wellness ;

per il settore e ; sistemi di trattamento acqua per impianti di riscaldamento e climatizzazione ;

; dispositivi per la protezione degli elettrodomestici e della rete idrica domestica.

La partnership con BWT permette ad Alpiclima di offrire un servizio tecnico autorizzato di alto livello. I tecnici Alpiclima sono costantemente formati e aggiornati direttamente da BWT, per garantire diagnosi precise, manutenzioni efficaci e interventi su misura per ogni esigenza.

Il Servizio Tecnico Autorizzato Alpiclima è a disposizione per:

installazione certificata dei sistemi BWT;

manutenzione ordinaria e straordinaria;

analisi dell’acqua e consulenze personalizzate;

riparazioni e sostituzioni con ricambi originali;

contratti di assistenza programmata.

Uno dei grandi vantaggi offerti da Alpiclima è la gestione diretta del magazzino ricambi ufficiale BWT, che permette di rispondere rapidamente a qualsiasi richiesta di sostituzione o manutenzione, riducendo i tempi di fermo degli impianti e garantendo l’utilizzo esclusivo di ricambi originali.

Questo servizio è particolarmente apprezzato da installatori e professionisti, che possono contare su un partner locale affidabile e rifornito, evitando attese e ritardi che spesso si verificano con forniture da remoto o da fuori provincia.

La competenza di Alpiclima e la solidità del marchio BWT si uniscono per offrire soluzioni dedicate a diversi settori:

Residenziale : per chi vuole migliorare il benessere quotidiano in casa, proteggendo tubazioni ed elettrodomestici dal calcare e godendo di acqua più buona da bere e da utilizzare.

: per chi vuole migliorare il benessere quotidiano in casa, proteggendo tubazioni ed elettrodomestici dal calcare e godendo di acqua più buona da bere e da utilizzare. Commerciale e Ho.Re.Ca. : per ristoranti, bar, hotel e centri wellness che desiderano offrire ai propri clienti acqua di alta qualità, proteggendo allo stesso tempo le attrezzature.

: per ristoranti, bar, hotel e centri wellness che desiderano offrire ai propri clienti acqua di alta qualità, proteggendo allo stesso tempo le attrezzature. Industriale : per aziende che necessitano di acqua trattata per i propri processi produttivi, garantendo efficienza e rispetto delle normative.

: per aziende che necessitano di acqua trattata per i propri processi produttivi, garantendo efficienza e rispetto delle normative. Amministrazioni e strutture pubbliche: per scuole, ospedali, strutture sportive e uffici pubblici che vogliono tutelare la salute delle persone e l’efficienza degli impianti.

Alpiclima non è solo un punto vendita ma un partner che accompagna ogni cliente nel tempo, offrendo consulenza, assistenza e prodotti di qualità che migliorano concretamente la gestione dell’acqua.

Per questo, scegliere Alpiclima significa scegliere un’azienda vicina, competente, specializzata e capace di garantire il massimo in termini di servizio e affidabilità. Sempre con la forza di un marchio internazionale come BWT.

Per maggiori informazioni:

Alpiclima srl si trova in

viale Rimembranza 8/3 - 12084 Mondovì (CN)

via Cuneo 18 - 12045 Fossano (CN)

Telefono 0174-551486

Sito internet: www.alpiclima.it