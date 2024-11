Salmour e Alba hanno dato l'addio alla diciannovenne Francesca Perasso. "Dava coraggio a tutti"

Tanto dolore, le parole che non escono: è così il silenzio si carica di ricordi e si veste di un abbraccio di cui si fa partecipe tutta la comunità.

Salmour ha dato oggi pomeriggio l'ultimo addio a Francesca Perasso, 19enne scomparsa all'hospice di Busca, a causa di una rara forma di carcinoma.

Il sindaco Roberto Salvatore fatica a parlare. "Quando succedono queste tragedie a persone così giovani, non c'è molto da dire: il dolore è immenso. La comunità si stringe attorno alla famiglia, persone riservate, ma ben integrate e conosciute, avendo rilevato due anni fa un bar".

Anche Alba si è stretta al dolore della famiglia: Francesca Perasso era ancora iscritta alla 5 A del liceo Artistico Pinot Gallizio, non essendo riuscita, a causa della malattia, a sostenere l'esame di maturità.

Il dirigente Roberto Buongarzone la ricorda con commozione. "Era una studentessa brillante, non solo nelle discipline artistiche, ma anche in inglese, materia in cui aveva ottenuto una certificazione avanzata. La malattia è stata scoperta quando Francesca era in quarta. Lei ha potuto frequentare solo poche settimane in quinta. Aveva un carattere forte, ha sempre fatto coraggio ai genitori e alle compagne di scuola, che hanno sempre mantenuto i contatti con lei fino all’ultimo".

Al funerale era presente una delegazione di suoi insegnanti del liceo Artistico, oltre ad alcuni compagni dell'anno scorso e di questo nuovo anno che hanno voluto comunque voluto essere presenti, pur non essendo riusciti a conoscerla.