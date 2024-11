Volley A2/F: la BAM Mondovì domani rende visita al San Giovanni Marignano di Massimo Bellano

Scalare la montagna chiamata San Giovanni in Marignano! La Bam Mondovì è pronta per affrontare una trasferta da "brividi" nella 5^ giornata di andata della regular season di A2 femminile. Le pumine, infatti, domenica alle ore 17, faranno visita alla capolista del girone A, la Consolini Omag-Mt della opposto Serena Ortolani e dell'allenatore Massimo Bellano, ex tecnico del Cuneo.

Sulla carta si tratta di una trasferta a dir poco impervia, con avversaria una formazione in gran forma e che dopo quattro giornate di campionato è rimasta l'unica ancora a punteggio pieno in entrambi i gironi della serie A2. Le ragazze di coach Claudio Basso, invece, sono alla ricerca di una loro identità e soprattutto di una maggiore solidità in tutti i fondamentali. La sconfitta subita domenica scorsa contro il Lecco ha lasciato tanto amaro in bocca nell'ambiente monregalese, ma la speranza di invertire la rotta resta viva.

E' chiaro che per il Puma, ancora fermo a zero punti in classifica, quello di domani appare come un match impari. Lancini e compagne, tuttavia, sono chiamate quanto meno a provarci, a dimostrare di essere all'altezza della situazione più di quanto fatto vedere fino ad oggi e più di quanto oggi esprima la classifica. Insomma, è doveroso vedere un Puma che lotta fino all'ultima palla, a prescindere dall'avversario di turno.

Il San Giovanni in Marignano dovrebbe scendere in campo con la diagonale formata dalla palleggiatrice Cecilia Nicolini e dalla opposto Serena Ortolani. Come centrali agiranno Claudia Consoli e Sveva Parini, mentre nell'asse laterale ci saranno Alice Nardo e Anna Piovesan. Nel ruolo di libero, infine, spazio all'ex Roma Sofia Valoppi. Qualità, esperienza ed equilibrio in tutti i reparti, dunque, per una squadra tra le accreditate al salto di categoria.

Arbitri dell'incontro saranno Martin Polenta (1°) e Dalila Viterbo (2°). Come di consueto sarà possibile seguire il match in diretta streaming gratuita sul sito VBTV previa registrazione. Al Pala Marignano di San Giovanni in Marignano il fischio d'inizio è fissato per domenica alle ore 17.