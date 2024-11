Ripartono i "SociuIncontri" della Società Roccafortese di Mutuo Soccorso

Presso la sede della Società Roccafortese di Mutuo Soccorso ricominciano le attività culturali e le serate di apertura della sede per i soci, per attività ludico-ricreative.

Giovedì 7 novembre alle 20.45 partirà la nuova stagione dei SociuIncontri, le serate culturali aperte anche a chi non è socio. La prima serata si intitola “Infiammazione: il killer nascosto di questo secolo”, relatrice la dottoressa Aurelia Mondino, Laureata in Biotecnologie Mediche, coordinatrice scientifica in studi di ricerca clinica in ambito oncologico, ginecologico e senologico presso l’ospedale Sant’Anna di Torino.

La ricerca sta dimostrando sempre di più la relazione tra uno scorretto stile di vita con il rischio di sviluppare malattie croniche. Sempre più spesso si parla di infiammazione e della sua relazione col cibo. In passato, quando le abitudini alimentari erano più semplici ed i cibi elaborati erano fruibili solo da pochi, si soffriva di meno di malattie cardiovascolari, di sindrome metabolica e di altre patologie, che oramai sono assai frequenti nella nostra società.

Da più di venti anni si studia come l’evoluzione culturale abbia influenzato drasticamente gli stili di vita dell’uomo, compromettendone la salute. Questi studi hanno evidenziato come causa di molte patologie l’infiammazione, un male silente, che persiste per anni senza provocare disturbi “apparenti”.

Questa, anche detta infiammazione cronica silente di basso grado è un male che colpisce tutti e della quale, appunto perché silente, non ci si accorge se non quando ha già provocato danni. In questo meccanismo entra in gioco un altro nostro possibile alleato, la flora batterica intestinale o microbiota, ma solo se si trova in una condizione di equilibrio o eubiosi.

La dottoressa Mondino ci illustrerà come i rimedi per rivertire tale situazione esistano e siano molto più semplici di quello che si pensa e ci aiuterà a comprenderli e metterli in atto.

Giovedì 21 novembre alle 20.30 prima serata OpenSociu per tutti soci.

Per informazioni contattare via telefono o whatsapp i numeri 339/864.54.63 o 338/115.39.64.