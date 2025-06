Nuovo medico di medicina generale a Vicoforte

Il 1° luglio si inserirà in qualità di Medico di Medicina Generale con massimale autolimitato a 1000 pazienti fino al conseguimento del diploma di formazione specifica in Medicina Generale la dottoressa Alison Verra che presterà la propria attività presso l’ambulatorio sito in via Felice Biella (telefono 329/7519226 per segreteria dalle ore 8.00 alle ore 13.00, telefono 351/7576181 per urgenze, mail studiomedicovico@gmail.com) a Vicoforte.

La dottoressa riceverà su appuntamento: lunedì 9,30 – 10,30; martedì 18-19; mercoledì 16-17; giovedì 9-10,30 e venerdì 9,30-10,30.

E’ possibile effettuare la scelta di un nuovo medico tra quelli presenti nell’ambito territoriale: con la procedura on line attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS; oppure recandosi presso gli sportelli distrettuali muniti di codice fiscale/tessera sanitaria nel caso di interessato, nonché di apposita delega e carta di identità del delegante in caso di scelta delegata (modulo disponibile presso gli sportelli o sul sito ASL).