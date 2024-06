Vigili del fuoco impegnati nella ricerca di un uomo disperso dal pomeriggio al Chiot Rosa

E' scattata da qualche minuto la ricerca di un settantenne nella zona del Monte Tamone, zona Chiot Rosa, nel comune di Rittana, in valle Stura, dove è stata ritrovata la sua auto.



Sono impegnate alcune squadre dei vigili del fuoco di Cuneo, Soccorso Alpino Guardia di Finanza e Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e Carabinieri.

La zona è sorvolata anche dall'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, in arrivo da Torino.

L'uomo sarebbe uscito per una passeggiata alla ricerca di funghi e avrebbe perso l'orientamento.



Al momento non sono note ulteriori informazioni. Le operazioni sono in corso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO DELLE 20.15: Continuano le ricerche dell'uomo scomparso nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 giugno, nella zona di Chiot Rosa, nel comune di Rittana. Al momento il personale impegnato non ha ancora rintracciato la persona che, presumibilmente, si era recata nei boschi alla ricerca di funghi. La zona continuerà ad essere battuta fin quando la luce del giorno lo renderà possibile.