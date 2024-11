Chiusa di Pesio, incontro di approfondimento sulla gestione del castagneto al B&B Antiche Radici

Sabato 9 novembre alle 14, al B&B Antiche Radici (Vallone Marro 7) di Chiusa di Pesio, si terrà una dimostrazione di macchine e attrezzature per la gestione del castagneto, in collaborazione con l'azienda Danilo Riberi Macchine Agricole. L'evento, organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione La Chiusana e la Pro Loco Turismo in Valle Pesio, è un'opportunità unica per gli agricoltori e gli appassionati di castanicoltura di scoprire le tecnologie più avanzate per la cura e la manutenzione dei castagneti.