Confartigianato Cuneo festeggia i suoi 80 anni con due serate-spettacolo il 17 e 18 luglio in piazza Galimberti

Era il 12 giugno 1945 quando un gruppo esiguo di artigiani decise di dare vita all’Associazione Autonoma Artigiani della provincia di Cuneo, piccola realtà sindacale da cui prese origine Confartigianato Imprese Cuneo, oggi al secondo posto a livello nazionale con quasi diecimila imprese associate. Quest’anno festeggerà un compleanno importante: ottant’anni di attività sul territorio intimamente intrecciati alla storia economica locale. Un anniversario significativo che verrà celebrato con tutti gli onori nel capoluogo, durante due serate spettacolo il 17 e 18 luglio sulla iconica piazza Galimberti.

</figure>

GUARDA QUI IL VIDEO:

Il programma degli eventi, insieme ad una recente analisi, realizzata dall’Ufficio Studi nazionale in collaborazione con l’Ufficio Studi di Vicenza, che illustra come sarebbe la provincia di Cuneo senza le sue 17.094 imprese artigiane, è stato presentato ufficialmente questa mattina (lunedì 19 maggio alle ore 12,00) nel salone d’onore del Municipio di Cuneo.





A fare gli onori di casa la sindaca Patrizia Manassero e l’assessora alle Manifestazioni Sara Tomatis. A seguire l’intervento del presidente di Confartigianato Imprese Cuneo e Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto: «Celebriamo un lungo percorso, durante il quale la nostra Associazione ha sempre lavorato al fianco delle imprese artigiane per meglio supportarle, in un’ottica sinergica di sviluppo territoriale. Qualità, unicità, genio e capacità manuale sono da sempre le cifre distintive del lavoro artigianale e su queste Confartigianato ha puntato nell’ultimo decennio per raccontare il territorio. Attraverso il suo progetto “Creatori d’Eccellenza” ha voluto sottolineare il forte legame esistente tra le aziende e la realtà in cui operano, senza dimenticare di volgere lo sguardo verso il futuro».

Al direttore generale Joseph Meineri è toccato poi illustrare nei dettagli i dati dello studio sull’importanza dell’artigianato nella nostra quotidianità. «Senza le oltre 17 mila imprese artigiane – ha evidenziato - si creerebbe un “buco” del Pil pari a 2,15 miliardi di euro, ovvero quanto prodotto dalle città di Alba e Bra. Il tasso di disoccupazione provinciale salirebbe dal 2,8% al 10,5% e rimarrebbero disoccupate quasi 20 mila forze lavoro oggi impiegate nelle varie categorie artigianali. Sparirebbero non solo gli interventi di edilizia, le autoriparazioni, l’autotrasporto, le manutenzioni varie, gli acconciatori e gli operatori dei centri benessere, ma anche tutto il settore food: i cuochi, i panettieri, i pasticceri, i gastronomi, i gelatai. Il “made in Cuneo” perderebbe l’apporto di 3,55 miliardi di euro, equivalenti alla spesa media annuale delle famiglie piemontesi per servizi assicurativi e finanziari, informazione e comunicazione».

Attraverso il collegamento da remoto con il direttore artistico delle due serate di luglio, Giacomo Loprieno, si è entrati nel dettaglio delle due serate musicali. Il 17 luglio i protagonisti saranno la pianista Frida Bollani, il comico Gabriele Cirilli, insieme ai cantanti Irene Grandi e Davide Van de Sfroos, presentati da Micaela Palmieri e Federico Quaranta, giornalisti Rai. La serata sarà una sorta di cadeau conclusivo del progetto “Eccellenze Artigiane sul Palco”, che ha portato nelle aziende artigiane cuneesi alcuni grandi protagonisti della musica e della danza italiana. Appuntamento con la musica dance, invece, il 18 luglio, quando sul palco di piazza Galimberti saliranno gli Eiffel 65. La serata del 18, organizzata in collaborazione con DonArti, sarà anche l’occasione per approfondire, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, i temi legati alla guida sicura, con particolare attenzione ai giovani. Entrambi gli eventi inizieranno alle ore 21,00. L’ingresso sarà libero con la prenotazione obbligatoria.

L’importante iniziativa è stata organizzata con il sostegno di Città di Cuneo, Camera di commercio di Cuneo, Fondazione CRC. Gold Sponsor: Banca di Boves e Studio dentistico Salzano e Tirone. Enti patrocinatori: Ministero del turismo, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, ATL del Cuneese, Ente Turismo Langhe, Monferrato, Roero, Gal Valli Gesso, Vermenagna, Pesio, Gal Mongioie, Gal Langhe e Roero, Gal delle Terre Occitane, Uncem Piemonte.