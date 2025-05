Frutta, Coldiretti Piemonte: "Caduta precoce delle pere a causa delle piogge. Attenzionare il comparto, servono specifici fondi per supportare aziende"

Pereti in sofferenza per l’anomala frequenza di pioggia in questi ultimi mesi, tra aprile e maggio. E’ quanto dichiara Coldiretti Piemonte nel chiedere, attraverso una specifica lettera, all’assessore all’Agricoltura, Paolo Bongioanni, un’attenzione particolare alla problematica della cascola in allegagione.

“I frutticoltori stanno assistendo ad una caduta precoce delle pere appena formatesi sulla pianta al termine della fioritura, ma anche alcuni meleti e alcuni ciliegeti sono in sofferenza per lo stesso motivo – sottolinea Enrico Nada, vicepresidente di Coldiretti Piemonte con delega territoriale alla frutticoltura -. Una difficoltà che sta emergendo trasversalmente in tutto il Piemonte su tutte le varietà, andando a compromettere la produzione dell’annata”.

“Serve, vista la rapida diffusione della problematica, dare attenzione al comparto accedendo a specifici fondi regionali o nazionali, anche eventualmente sotto il profilo del costo della manodopera, e convocare un incontro per approfondire in sede istituzionale la questione, come abbiamo chiesto alla Regione”, chiedono Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale.