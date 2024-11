Calcio Serie D: Cairese-Bra, la webcronaca del match (0-0)

CAIRESE - BRA 0-0

11' ammonito Onkony

9' intervento a braccio largo di Silvestri in area, il direttore di gara lascia correre, ma ha rischiato tantissimo la Cairese in quest'occasione

6' ammonito Castiglia

5' allungo in presa bassa per Cerantola, applausi da Nappi per il portiere gialloblu

46' si riparte, non ci sono cambi

SECONDO TEMPO

45' sull'iniziativa stoppata di Pautassi si conclude il primo tempo

42' Cerantola rischia il patatrac! Il portiere tentenna nel rinvio, Costantino gli ruba la sfera, Gargiulo sulla linea salva la Cairese dallo svantaggio

38' scintille tra Costantino e Gargiulo attenzione al duello tra il centrale argentino e l'ex punta del Vado

37' azione insistita del Bra conclusa dal destro a giro, impreciso, di Perseu

30' tanti errori per la squadra di Nisticò, anche nelle letture più banali. Ammonito Giorcelli

24' Sassari dai venti metri forza il destro, Ribero sorveglia la palla uscire

20' Nappi cerca in primis di dare fiducia ai suoi, anche nelle giocate e nei consigli più semplici. Un messaggio emerge in maniera chiave: abbassare il meno possibile il baricentro

12' 4-3-3 per Nappi con Chiarlone e Sassari a scortare il neo acquisto Fernandez, canonico 3-5-2 per il Bra. Grande traffico, previsto, in mediana

9' dall'altra parte strappo di Pautassi, guadagna un corner il Bra senza però effetti di sorta

7' dopo le prime fasi di studio, l'occasione iniziale capita alla Cairese, punizione di Silvestri che attraversa tutta l'area ospite, nessun giocatore di casa riesce a trovare l'impatto vincente

1' si parte!

PRIMO TEMPO

CAIRESE: Cerantola, Lartey, Onkony, Silvestri, Sassari, Gargiulo, Castiglia, Ngamba, Garbarino, Chiarlone, Fernandez.A disposizione: Rizzo, De Mori, Turone, Lazzaretti, Anselmo, Bellotti, Casadidio, Vignaroli, Federico. Allenatore: Nappi

BRA: Ribero, Tos, Sganzerla, Giallombardo, Pautassi, Mawete, Giorcelli, Costantino, Minaj, Perseu, Gerbino.A disposizione: Gariti, Cannatelli, Omorogbe, Quitadamo, Aloia, Gai, Zanon, Burnescu, Chiabotto. Allenatore: Nisticò