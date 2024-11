Savigliano: l'Informagiovani arriva (anche) in biblioteca

Sono ricominciati gli appuntamenti “itineranti” dell'Informagiovani saviglianese in biblioteca. Fino al 17 dicembre, ogni martedì – dalle 10 alle 12 – gli utenti della “Bàccolo” potranno avere informazioni su opportunità lavorative, formative e progetti sul territorio, ricevere supporto per pratiche universitarie, concorsi ed informazioni sul Servizio civile universale, e poi trovare assistenza nella redazione del proprio curriculum vitae.

«Gli appuntamenti dell'Informagiovani in biblioteca – spiegano da corso Vittorio Veneto – sono possibili grazie al bando regionale da 17.480 euro che il Comune di Savigliano si è recentemente aggiudicato, riguardante proprio la “Qualificazione dei servizi di informazione orientativa degli Informagiovani del Piemonte”. Come già annunciato, il finanziamento consentirà, anche per il 2025, di ampliare le aperture. Saranno fino a quattro la settimana, di cui una, appunto, itinerante».