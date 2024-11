FAIperilclima, a Saluzzo l’incontro con la fitopatologa Maria Lodovica Gullino

Anche la Delegazione FAI di Saluzzo, insieme al Gruppo di Savigliano e al FAI Giovani Saluzzo – Savigliano aderisce alla campagna #FAIperilclima e organizza un incontro di approfondimento sul tema, in calendario domenica 10 novembre, alle ore17.30 al Monastero della Stella di Piazzetta Trinità 4 (a Saluzzo).

Eminente relatrice sarà la professoressa Maria Lodovica Gullino nell’incontro dal titolo "Un patto tra umani e mondo vegetale per un futuro migliore".

È possibile promuovere un nuovo equilibrio tra umanità e natura, focalizzandosi sulla salute dei cittadini? Cosa può fare ognuno di noi, a riguardo?. Sono alcuni degli interrogativi che verranno affrontati dalla docente, già ordinaria diPatologia vegetale e Vice-Rettore dell’Università di Torino, figlia di imprenditori agricoli del Saluzzese e imprenditrice lei stessa. Ha fondato e diretto per più di vent’anni il Centro di Competenza Agroinnova. È, inoltre, giornalista pubblicista con la passione del leggere, scrivere e comunicare. A fianco delle numerose pubblicazioni scientifiche, si è cimentata anche in opere di maggiore divulgazione, spesso dedicate ai ragazzi.

Nel 2021, con Ilaria Borletti Buitoni (vice presidente FAI) e la virologa Ilaria Capua, ha fondato “weTree”, Associazione che ha lo scopo di valorizzare le piante, l’ambiente e le donne, il cui lavoro si allinea agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Nel 2023, con Antonio Pascale, ha organizzato, a Torino, la prima edizione di ColtivaTo, il Festival Internazionale dell’Agricoltura.

L’incontro saluzzese si colloca nell’ambito dell’obiettivo FAI di rafforzare la campagna nazionale di sensibilizzazione sul tema urgentissimo del cambiamento climatico #faiperilclima, organizzando nei Beni e sui territori, con il supporto della sua Rete di delegati e volontari, incontri ed eventi aperti al pubblico.

(Maggiori info su www.faiperilclima.it ). "Si tratta di un programma di iniziative per diffondere conoscenza a partire dal lavoro che il FAI porta avanti direttamente nei suoi Beni, dove la crisi ambientale si tocca con mano: è qui,è ora e riguarda tutti.

Le conseguenze più evidenti e di questo cambiamento le stiamo già vivendo sulla nostra pelle e mettono a rischio non solo l’ambiente in cui viviamo – e di cui siamo parte integrante – ma anche la nostra stessa salute e sicurezza, il nostro sistema sociale ed economico.Capire per agire".

Per l’appuntamento di domenica 10 novembre la Delegazione FAI Saluzzo desidera ringraziare la relatrice per la sua grande disponibilità, il Monastero della Stella e la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo per l’ospitalità, la Città di Saluzzo per il patrocinio.

L’incontro è aperto a tutti, fino a esaurimento posti. La prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata, sul sito:www.monasterodellastella.it

Contributo minimo volontario destinato interamente ai progetti del FAI: 3 euro.