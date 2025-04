Al Teatro Sociale di Alba arriva il Concerto Sinfonico Orchestra giovanile di Utrecht

La Città di Alba e Alba Music Festival in collaborazione con Vinum, presentano venerdì 2 maggio alle ore 21 al Teatro Sociale “Giorgio Busca”, uno straordinario Concerto sinfonico con l’Orchestra sinfonica giovanile di Utrecht, compagine olandese di oltre 80 elementi, diretta dal maestro Bas Pollard.

L’Orchestra Sinfonica Utrechtsch Studenten Concert dell’Università e della Hogeschool olandese, è stata fondata nello stesso anno in cui Beethoven completò la sua Nona Sinfonia, il 1823, e questo la rende la più antica orchestra sinfonica dei Paesi Bassi; nel corso dei suoi 200 anni di storia, ha avuto l’onore di accogliere tra i solisti numerosi artisti celebri, tra cui Franz Liszt, Camille Saint-Saëns e Clara Schumann.

L’Orchestra esegue regolarmente grandi opere, come la Alpensinfonie di Richard Strauss e sinfonie di Bruckner, Mahler e Shostakovich. Nel 2018, è stata nominata all’International Opera Award e nel 2023 ha celebrato il suo 200º anniversario con un’esecuzione della Terza Sinfonia di Gustav Mahler in una delle più celebri sale del mondo, il Concertgebouw di Amsterdam. Durante l’estate dello stesso anno, ha trasformato una vecchia struttura industriale in un teatro d’opera per sette rappresentazioni dell’Opera moderna Doctor Atomic di John Adams: per questa produzione la rivista Place de l’Opéra le ha assegnato il premio Shaunard Award e i lettori l’hanno votata come "miglior Opera dell’anno".

Intenso e coinvolgente il programma della serata albese, in cui l’orchestra eseguirà il Poema sinfonico L’isola dei morti di Sergei Rachmaninov, ispirato a un quadro del pittore simbolista svizzero Arnold Böcklin, che rappresenta Caronte a bordo di una barca a remi mentre traghetta un’anima sul fiume Stige; a seguire la Terza Sinfonia di Mieczysław Weinberg, compositore sovietico di origine polacca, opera ricca di idee creative, ispirata a melodie popolari bielorusse e ucraine; conclude il programma un’opera in Prima esecuzione mondiale intitolata Von der Schönheit (Della bellezza) di Rogier van Gulick.

Ci dice Caterina Pasini, Assessore alla Cultura della Città di Alba: - Sarà anche l’occasione per l’Amministrazione comunale di offrire anche questa volta, l’ingresso gratuito agli studenti delle scuole albesi e agli accompagnatori, in particolare a quelle musicale presenti a Alba, come la Scuola Media musicale “S. Pertini”, il Liceo Musicale “L. da Vinci” e il Civico Istituto “Lodovico Rocca”, per assistere ad un concerto di alto livello esemplare per tutti i musicisti della nostra città e del territorio -.

Dopo l’Orchestra Luxembourg Philarmonia ospite nel mese di aprile, un’ennesima anteprima delle attività di Alba Music Festival, - ci dice il direttore artistico Giuseppe Nova - lieti di ospitare gli oltre 80 elementi dell’Orchestra Sinfonica Utrechtsch Studenten Concert, con un importante repertorio; come sappiano non sono molte le occasioni di ascoltare programmi sinfonici per grande orchestra ad Alba, pur vantando la presenza stabile dell’Orchestra giovanile Alba Filarmonica, ed è un piacere essere presenti nella gioiosa cornice di Vinum, in questo preludio della nostra intensa attività musicale annuale -.

Venerdì 2 maggio 2025, ore 21

Sala Michelangelo Abbado del Teatro Sociale “Giorgio Busca”, Alba



Utrechtsch Studenten Concert

Orchestra sinfonica giovanile di Utrecht

Direttore Bas Pollard

Programma

Sergei Rachmaninov L’isola dei morti op. 29

Rogier van Gulick Von der Schönheit - Prima esecuzione mondiale

Mieczysław Weinberg Sinfonia n. 3 in si minore

Ingresso e prenotazione posti

Ingresso singolo: 10 euro

- Acquistabile sul sito www.albamusicfestival.com (bonifico bancario o pagamento elettronico).

- In caso di disponibilità di posti, i biglietti potranno essere acquistati il giorno del concerto dalle ore 20 presso il Teatro.

Ingresso gratuito per gli studenti delle Scuole albesi di ogni ordine e grado e per gli insegnanti accompagnatori, in particolare per le scuole musicali albesi come la Scuola Media a indirizzo musicale “Sandro Pertini”, il Liceo Musicale “Da Vinci” e il Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”.

Modalità di prenotazione dei posti gratuiti:

- per le prenotazioni da 1 a 10 studenti sul sito www.albamusicfestival.com (selezionando il concerto del 2 maggio e l’ingresso gratuito)

- gruppi maggiori di 10 studenti: inviare un’email con i nominativi a simona.dellavalle@smcm.it

- per gli accompagnatori (non insegnanti) è riconosciuto un ingresso gratuito ogni 4 studenti.

Per esigenze particolari si prega di scrivere un’email a: simona.dellavalle@smcm.it