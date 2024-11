Nuovi modelli di decespugliatori Cosmo all'Eima di Bologna [VIDEO]

Eima 2024, l'Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura e il Giardinaggio in corso a Bologna, è un appuntamento imperdibile per l'azienda Cosmo srl di Busca. Da sempre, Cosmo costruisce macchine agricole con l’obiettivo di massimizzare il rendimento delle coltivazioni dei propri clienti.

Guarda l'intervista video a Federico Paolino, di Cosmo srl:

“Eima è per noi un appuntamento importantissimo per incontrare importatori, clienti e utilizzatori finali – spiega Federico Paolino -: è l'evento di punta per il settore agricolo mondiale, assieme a quello di Hannover. Noi puntiamo molto sul mercato italiano, quindi sulla ricerca di un prodotto che possa adattarsi al nostro territorio che è molto variegato. Ma anche ai mercati asiatici con il nostro prodotto semplice e facile da usare e, come da tradizione, quello statunitense”.

A Eima 2024 Cosmo srl ha puntato sul settore della manutenzione stradale con due nuovi modelli: un braccio decespugliatore da 3 e 5 metri. “L'intento principale di Cosmo è che cerchiamo di ampliare la gamma con macchinari prodotti nei nostri stabilimenti, ma anche con quelli di importanzione, specialmente dal mercato indiano”, conclude Paolino.