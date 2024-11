Boom di presenze a Mondovì Piazza per "Cavoli tuoi"

Ampia partecipazione nella giornata di oggi, domenica 10 novembre, a Mondovì Piazza per l'edizione 2024 di "Cavoli tuoi".

L'evento, organizzato dall'Associazione “La Funicolare”, con il patrocinio della Città di Mondovì e la collaborazione degli Amici di Piazza, ripropone, grazie ai contributi di Confcommercio Ascom Monregalese e Camera di Commercio di Cuneo, un grande classico dell’autunno monregalese.

Fino alle 18 nel salotto barocco di piazza Maggiore il mercato orto-culturale di “Cavoli Tuoi”, naturale evoluzione della tradizionale “Fiera di S.Martino”, nata come luogo di incontro per le provviste invernali.

"Ritorna l’appuntamento con il mercato orto-culturale di San Martino – spiega Domenico Mantella, promotore della manifestazione – nel segno della tradizione monregalese. Sin dal secolo scorso in piazza Maggiore giungevano carri di porri, cavoli, patate, rape e quanto altro si coltivava nelle nostre campagne. Si festeggiava così la fine della stagione contadina, l’ultima occasione per fare provviste prima dell’arrivo della neve e del freddo. Da questi rinomati ingredienti nascono le nostre preparazioni, pronte per l’incontro con i palati dei nostri numerosi ospit".

Sino ai primi anni Sessanta la Fiera di San Martino costituiva, quando ancora non esistevano i moderni mezzi e sistemi di conservazione, l’occasione propizia per le provviste necessarie al periodo invernale.

"Tante fiere in un solo evento – spiega Mattia Germone, presidente “La Funicolare” –. Mondovì Piazza si trasforma in salotto per accogliere tutte le eccellenze del territorio, non solo inteso come monregalese ma esteso ad altre importanti del cuneese. Il numeroso pubblico delle passate edizioni conferma che la “Fiera di San Martino” rimane una tradizione sentita e attesa, anche anche nella sua veste più moderna".

In tantissimi hanno scelto di raggiungere il rione alto della città per aquistare e gustare le eccellenze e le De.Co della Granda: dal porro di Cervere (consorzio) sino ai presidi Slow Food del cardo gobbo di Nizza Monferrato, del fagiolo di Badalucco, della piattella canavesana, della rapa di Caprauna e del peperone di Carmagnola, passando per le mele della Garzegna e della Valle Bronda, i nashi di Piozzo, le patate della Bisalta, le carote di San Rocco Castagnaretta e, come anticipato, il sedano rosso di Orbassano. New entry 2024 il prelibato “Razza 77”, riso di qualità nato a cavallo tra gli anni ’30 e gli anni ’40 del secolo scorso da un incrocio tra due varietà di riso: il Greppi e il Lady Wright. Tra le bancarelle anche produttori di derivati, marmellate e miele.

Dalla proficua collaborazione con la condotta Slow Food Monregalese nasce l’appuntamento “Conserve di frutta e ortaggi fatte in casa: i passi da seguire per prodotti buoni e sicuri”.



Dalle 16 presso la saletta “Andrea Pozzo” (Cremeria dell’Antico Borgo), insieme alla tecnologa alimentare Valentina Benedusi si analizzeranno le buone pratiche per la corretta preparazione e conservazione dei prodotti, con una particolare attenzione alla prevenzione del rischio più rilevante: il botulino alimentare.