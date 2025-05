La Carovana continua il suo viaggio: giugno di eventi per celebrare 30 anni di inclusione ad Alba

Proseguono le celebrazioni per il trentennale de La Carovana ODV, associazione albese impegnata nel sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Dopo le iniziative di aprile e maggio, giugno si presenta come un mese ricco di eventi aperti alla cittadinanza, tutti a ingresso libero, a eccezione dello spettacolo del 25 giugno di Gianni Maroccolo, accessibile tramite adesione al crowdfunding “Il Sonatore di basso sale sulla Carovana”. L’avvio simbolico delle celebrazioni sarà venerdì 20 giugno, con l’inaugurazione alle ore 18 della mostra fotografica “Artefatti – fatti ad arte”, ospitata alla Chiesa di San Domenico. Un percorso visivo curato dal Gruppo Arte de La Carovana, con immagini di Enzo Massa, che accoglierà i visitatori dal martedì alla domenica.

Il giorno più atteso sarà sabato 21 giugno, quando il Cortile della Maddalena si trasformerà in uno spazio condiviso e vivo, aperto alla cittadinanza. Dalle ore 15 prenderanno vita i mercatini del volontariato, seguiti da momenti di animazione curati da Arcobaleno VIP. A partire dalle 18, i sapori e le convivialità troveranno casa grazie all’offerta food & beverage proposta dal Borgo Patin e Tesor e Mano Rossa. In serata, la musica sarà protagonista con il concerto della BBB Band dell’Associazione Progetto Davide e, a seguire, Doriano & i suoi Crackers.

Il programma proseguirà domenica 22 giugno con il concerto dell’orchestra inclusiva “Crome in movimento”, martedì 24 con il coro “Lalaguy’s”, mercoledì 25 con lo spettacolo “Il sonatore di basso” di Gianni Maroccolo con la partecipazione straordinaria di Andrea Chimenti.

Venerdì 27 giugno sarà il turno dello spettacolo multimediale “Multivisioni” di Roberto Tibaldi, sabato 28 della commedia teatrale “La Locandiera reloaded” della compagnia Gli Instabili e domenica 29 giugno della pièce “Il testamento”. Tutti gli spettacoli avranno luogo alla Chiesa di San Domenico.

In aggiunta a questo, sabato 7 giugno, in occasione della Notte bianca delle librerie , La Carovana presenterà presso la Libreria Milton (via Pertinace il libro scritto da Simone Patania, socio dell’OdV: “Cercare l’impossibile senza essere diversi”. Un racconto, sincero e autobiografico, sulle difficoltà del convivere con la disabilità. L'autore, che ha scritto utilizzando un software a scansione vocale, descrive i pregiudizi con cui ha dovuto combattere da sempre, da parte di chi lo riteneva incapace di capire, quando tutto ciò di cui ci sarebbe stato bisogno era essere recettivi verso un differente modo di comunicare. Il messaggio di Simone è che dietro la disabilità si nasconde una persona con gli stessi desideri, impulsi, bisogni e pulsioni sessuali dei bambini, e poi dei ragazzi della sua età.