Scuola Agraria di Grinzane Cavour: dopo la raccolta delle nocciole conclusa anche la vendemmia

All’Istituto Professionale per l’Agricoltura di Grinzane Cavour l’anno scolastico 2024/25 ha portato già i suoi primi preziosi frutti: sono, infatti, terminate da poche settimane le operazioni di raccolta delle nocciole e la vendemmia. In queste attività, che rappresentano il compimento di un complesso lavoro protratto nei mesi precedenti, sono stati coinvolti attivamente gli studenti, guidati dal personale docente e tecnico dell’istituto.

Le attività pratiche in campo, nel contesto di una vera e propria azienda agricola scolastica multifunzionale, hanno una fondamentale valenza didattica per gli allievi della scuola agraria. Durante il percorso triennale per il conseguimento del titolo di operatore agricolo ed il successivo biennio che porta al diploma superiore, gli studenti hanno modo di seguire in prima persona tutte le fasi della coltivazione, dall’impianto, alle cure colturali fino alla raccolta e trasformazione.

Le nocciole provenienti dall’ampio appezzamento di circa 2 ettari saranno valorizzate grazie al laboratorio tecnologico recentemente aggiornato e implementato, in cui gli studenti potranno attuare le analisi di qualità più importanti e procedere alle principali trasformazioni, quali sgusciatura, tostatura, granellatura e pralinatura.

Anche i 10 ettari di vigneto di Nebbiolo atti alla produzione di Barolo Docg e Barbera, siti ai piedi dello storico castello in cui è vissuto il Conte Camillo Benso di Cavour, hanno dato una ottima vendemmia, nonostante l’intensa pioggia che ha ostacolato le ultime fasi di raccolta. L’impegno dei giovani studenti si può apprezzare, infine, dal risultato della fermentazione delle uve raccolte, che sono state vinificate presso la cantina sperimentale della Scuola enologica di Alba, sede centrale dell’istituto, che ogni anno accoglie con professionalità e disponibilità gli allievi. Altresì rilevanti in ottica di qualità della produzione sono le sperimentazioni di laboratorio di chimica e biologia, in cui si approfondiscono le analisi dell’uva e dei mosti, nonché la valutazione delle fitopatologie e le analisi del terreno per rendere efficaci gli interventi agronomici in campo.

Da evidenziare, poi, lo spazio dedicato all’ecosostenibilità delle filiere corilicola, viticola ed enologica, tematica che si affronta sia a livello teorico durante il percorso di studi, ma anche nella pratica didattica operativa.

Non mancano, infine, nell’ultimo triennio di studio, gli approfondimenti di logistica, marketing ed economia agraria, non solo con competenze tecniche di alto profilo, ma anche con la giusta visione imprenditoriale per garantire scelte economicamente sostenibili in un contesto di mercato in continua evoluzione.

Nel percorso di studi, inoltre, gli studenti hanno la possibilità di dedicarsi allo studio di colture cerealicole, frutticole, orticole e floricole in pieno campo e serra, con dei focus anche sul settore zootecnico, con particolare riferimento alla razza bovina piemontese. Non mancano per ciascun settore affrontato le esperienze pratiche e la didattica laboratoriale specifica.

La scuola agraria di Grinzane Cavour si conferma un punto di riferimento insostituibile per la formazione di tecnici del settore agricolo del territorio di Langa e Roero, registrando altissimi tassi di impiego degli allievi al termine del percorso di studi, nonché importanti riscontri in termini di auto-imprenditorialità.

L’invito, rivolto in particolare alle famiglie degli studenti interessati all’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026, è di partecipare alle giornate di "open day" previsti per il 23 novembre e 14 dicembre prossimi e di "open labs" del 26 novembre e 17 dicembre; le informazioni di dettaglio per la partecipazione sono rintracciabili sul sito della scuola www.iisumbertoprimo.it nell’apposita sezione orientamento.

Inoltre è possibile richiedere informazioni sul percorso di studi all’indirizzo segreteriaipagrinzane@iisumbertoprimo.it oppure, telefonicamente, al numero 0173-26.21.96.