Bergesio (Lega): "Il futuro del biogas e biometano agricolo è cruciale per la transizione energetica italiana"

"Convegno 'Situazione e prospettive del biogas e biometano agricolo in Italia. Spunti di riflessione', promosso dal Consorzio Monviso Agroenergia è stata occasione importante per confrontarsi sulle sfide e le opportunità di un settore strategico per il nostro Paese".

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio ha commentato la sua partecipazione all'evento che si è svolto questa mattina a Caramagna Piemonte.



Il Consorzio Monviso Agroenergia, che riunisce produttori di biogas agricolo, con 200 impianti in 22 province e oltre 400 fornitori agricoli, svolge un ruolo cruciale nel promuovere l'innovazione tecnologica e sostenere l'agricoltura attraverso la produzione di energia da fonti agricole e alimentari.



"Il 2025 rappresenta un anno cruciale per il settore - ha sottolineato il senatore Bergesio -, con la riconversione di molti impianti a biometano e la transizione verso i Prezzi Minimi Garantiti per gli impianti elettrici. È fondamentale affrontare le nuove normative sulla sostenibilità (DM 7/8/2024) e pianificare il futuro del settore con nuovi sistemi di sostegno per garantire il suo contributo essenziale alla decarbonizzazione del settore primario”.



Il senatore Bergesio ha inoltre evidenziato l'importanza dei fondi stanziati con il Pnrr dal Governo e dal Parlamento per il settore, un totale di 5,4 miliardi di euro suddivisi in 2.350 milioni di euro per l’agrisolare, 1.100 milioni per l’agrivoltaico innovativo, 1.730 milioni per il biometano, 193 milioni per le pratiche ecologiche.



"Dobbiamo lavorare insieme per garantire un futuro sostenibile per il biogas e il biometano agricolo in Italia, promuovendo l'innovazione e la transizione energetica nel rispetto delle nostre tradizioni agricole”, ha concluso il senatore Bergesio.