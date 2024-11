Borgo San Dalmazzo e Valloriate piangono l'ex tipografo Roberto Brunetto

In lutto le comunità di Borgo San Dalmazzo e Valloriate per la scomparsa di Roberto Brunetto. Ex tipografo di 68 anni, per anni in forze a “La Grafica” di Boves, è mancato ieri (lunedì 11 novembre) all’ospedale S. Croce e Carle di Cuneo.

Originario del paesino, Brunetto lascia il figlio Marco. La moglie Vilma Marenco è tragicamente deceduta lo scorso aprile – a 61 anni - a seguito di un incidente che l’ha vista rimanere schiacciata sotto un carico di legna.

Il funerale si terrà domani (mercoledì 13 novembre) alle 10 nella parrocchia di Gesù Lavoratore di Borgo San Dalmazzo, la stessa in cui Roberto e Marco hanno dato l’ultimo saluto a mamma Vilma. La salma proveniente dall’ospedale S.Croce e Carle di Cuneo verrà poi tumulata nel cimitero di Valloriate.