Nubifragio si abbatte su Montà: allagati gli impianti sportivi, notevoli i danni [VIDEO]

Pesanti i danni per il nubifragio che nel pomeriggio di ieri si è abbattuto sul centro roerino

Un violento temporale ha colpito la zona di Montà e le campagne circostanti nel pomeriggio di ieri, sabato 18 maggio.

Tra le 16 e le 17.30 un notevole quantitativo di pioggia si è abbattuta sulla zona, creando non pochi problemi alla circolazione stradale e alle infrastrutture.

Numerose le tracimazioni nei terreni più bassi, segnalati allagamenti di seminterrati, cortili e zone di campagna.

Il Comune ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, di una ditta di movimento terra e della squadra A.I.B (Corpo Volontari Antincendio Boschivi), che si sono prodigati rapidamente nell’assistenza.

Particolarmente colpita la zona degli impianti sportivi, dove la piscina è stata completamente invasa dall’acqua esterna.

“Per fortuna i rii hanno tenuto – spiega il sindaco Andrea Cauda – ma i danni, sia in paese, che sul territorio sono notevoli. La quantità d’acqua scesa in poco tempo è stata impressionante. Ringrazio per il pronto intervento i Vigili del Fuoco, i volontari A.I.B, l’assessore Alberto Virano e tutti coloro che ci hanno dato una mano”.