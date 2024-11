Cosmetici biologici: che cosa e perché sono preferibili

La pelle è l'organo più esteso di tutto il corpo umano che funge da prima barriera con l'esterno perciò occorre prendersene cura nel modo più corretto e attento possibile. Oggi si fa tanto parlare di cosmesi biologica e naturale senza sapere esattamente che cosa voglia dire. È arrivato il momento di fare un po’ di chiarezza partendo dalla definizione di cosmetici biologici per poi elencare i loro principali punti di forza.

Che cosa sono i cosmetici bio

I cosmetici biologici di Mosquetas.com sono prodotti solo con preziosi ingredienti di origine naturale. Le sostanze attive all'interno di creme, oli e altri ritrovati per pelle, capelli, unghie sono estratte da piante, semi ed erbe coltivate in maniera biologica e responsabile. Il risultato è un prodotto di bellezza che non impiega additivi chimici come parabeni, siliconi, petrolati, coloranti e conservanti artificiali che possono creare conseguenze negative.

A garantire la provenienza biologica degli ingredienti ci devono essere specifiche certificazioni, sinonimo di qualità, di trasparenza verso il consumatore e tutela della salute. I certificati sono riportati sia sul packaging esterno sia sulla confezione del prodotto stesso. Una formulazione non può fregiarsi dell'appellativo “bio” senza averne i requisiti. In caso contrario, si tratta di pubblicità ingannevole. Non lo è invece quando il nome del prodotto richiama alla natura e al biologico, sebbene sia una mossa altrettanto fraudolenta se priva di certificazioni riconosciute.

Perché preferire un cosmetico biologico

Dopo aver fatto un breve approfondimento su che cosa siano i cosmetici biologici, è normale domandarsi perché convenga investirci.