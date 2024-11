Dipinti degli studenti nelle vetrice del centro storico di Alba per la lotta alla violenza di genere

Durante tutto il mese di novembre, nelle vetrine del Centro Storico di Alba, sono esposti 15 dipinti delle studentesse e degli studenti della 4A, indirizzo figurativo, del liceo artistico Pinot Gallizio di Alba.

Attraverso le loro rappresentazioni artistiche correlate da una didascalia, i giovani hanno voluto esprimere le loro “interpretazioni di violenza sulle ragazze e sulle donne”.

Il service organizzato dallo Zonta Club di Alba Langhe Roero vuole permettere ai giovani artisti di potersi esprimere, di comunicare i loro vissuti, di avere visibilità oltre che coinvolgere la cittadinanza facendo leva sui loro messaggi esemplari e significativi.

Si ringraziano gli studenti e le studentesse, coordinati dalla loro professoressa Vilma Vola, che hanno dedicato impegno sul tema della violenza di genere.

“L’intervento nelle scuole, l’invito alle famiglie di riflettere e di educare in parallelo sul tema, il coinvolgimento della comunità attraverso iniziative come questa, sono la prova tangibile che bisogna partire dai giovani e che sono proprio loro che devono dare esempi di sensibilizzazione e di civiltà”, afferma con convinzione Chiara Milanesio, Presidente dello Zonta Club Alba Langhe Roero, la quale continua dichiarando “Zonta International è impegnato da anni per realizzare un mondo migliore per donne e ragazze. È un onore per me e per tutto il mio Club fare parte di questo movimento.”

Si ringraziano i negozi che hanno aderito all’iniziativa, dimostrando la loro sensibilità, collaborazione ed attenzione ai bisogni dei giovani: RM Gioielli, Elena Mirò, La Zizzola, Round-Intorno al Design, Dixie, Officine 64, Mazzoni, Gant, Predieri, 18-Alameda, Camicissima, Scassa, Bettistyle, Collision.

Per ulteriori informazioni e per partecipare all'evento: Contatti: Chiara Milanesio - 3464706738- zontaclubalba@gmail.com