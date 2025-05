Narzole: domenica 18 maggio torna la giornata che l'associazione "Camminando con Michela" dedica all'inseparabile connubio tra sport e salute

Si partirà al mattino con la nona edizione di: "Correndo con Michela", manifestazione non competitiva che si svolgerà lungo un percorso in parte urbano, in parte immerso nella natura.

Il ritrovo è alle 9 presso piazza Papa Giovanni XXIII, con il ritiro della maglietta (quest' anno realizzata con materiale completamente riciclato), subito dopo il via della corsa vera e propria dove i più allenati potranno misurarsi con se stessi, mentre gli altri potranno camminare in compagnia e allegria. All'arrivo verrà consegnato a tutti il pacco gara; chi volesse fermarsi a pranzo potrà usufruire dei menù per gli sportivi nei locali convenzionati (per sapere quali sono si può consultare la pagina facebook e Instagram dell'associazione).

Il pomeriggio, invece, sarà dedicato interamente ai vari sport presenti sul territorio. Si inizierà alle 14 con la consegna a tutti i bambini del passaporto dello sportivo e a seguire la parata delle associazioni verso piazza Papa Giovanni XXIII dove si sistemeranno nelle varie postazioni. Per tutto il pomeriggio sarà possibile provare i vari sport, così da far avvicinare i bambini e i ragazzi a ciò che più piace e diverte e si potrà assistere alle varie dimostrazioni che si susseguiranno. La manifestazione si chiuderà con l'estrazione di premi tra tutti i bambini che avranno fatto il passaporto dello sportivo e tra tutti i numeri dei pettorali dei partecipanti alla corsa.

Tutta la giornata sarà accompagnata da musica e divertimento con l'animazione di Andrea Caponnetto.

Per informazioni e prenotazioni:

Flora 349 1612752

Romina 333 2873256

WhatsApp associazione 371 4147107

camminandoconmichela71@gmail.com