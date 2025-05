Alba si prepara a Spazzamondo: appuntamento il 24 maggio, iscrizioni aperte fino al 22

Giovani volontari in posa al Parco Tanaro in una passata edizione della manifestazione

Anche Alba è pronta a dare il proprio contributo alla grande giornata di Spazzamondo, l’iniziativa di cittadinanza attiva promossa dalla Fondazione CRC, in programma sabato 24 maggio. La macchina organizzativa è già in moto: sabato 17 si terrà un incontro operativo con associazioni ambientaliste, gruppi di protezione civile e consiglieri comunali, per definire la logistica, la distribuzione dei kit e la comunicazione con i cittadini. Intanto, fino al 22 maggio è possibile iscriversi online sul sito www.spazzamondo.it.

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di spostare il punto di ritrovo, tradizionalmente previsto in piazza Prunotto, davanti alla sede della Protezione Civile, in zona Palazzo Mostre e Congressi. “È una possibilità che stiamo valutando anche in funzione del mercato che si tiene in piazza Prunotto”, spiega l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo. “E poi perché lì accanto c’è l’Expo della sostenibilità, che dà coerenza tematica all’evento”.

Come negli anni scorsi, i volontari ripuliranno alcune aree urbane e periferiche della città: il Parco Tanaro, il centro storico, le zone attorno a via Cherasca e, con l’ausilio di navette, la scarpata della tangenziale, il ponte strallato e Corso Asti, in prossimità dell’area industriale. Sarà coinvolta anche una scuola, la Umberto Sacco, che parteciperà con tutti gli alunni nonostante l’indisponibilità del sabato: “Porteremo loro i kit prima, e faranno comunque la loro parte”, sottolinea Cavallo.

La campagna Spazzamondo, nata nel 2021, ha già permesso di raccogliere oltre 107 tonnellate di rifiuti, con un impatto positivo calcolato in 131 tonnellate di CO₂ risparmiata. Secondo la Cooperativa Erica, partner scientifico del progetto, “il 70% dei rifiuti marini arriva dalla terraferma: agire a monte significa proteggere anche gli ecosistemi marini”.

L’edizione 2025 coinvolge oltre 170 Comuni e più di 10 mila iscritti. Ad Alba, i kit sono già in fase di distribuzione: “Ne abbiamo anche recuperati alcuni dallo scorso anno, in modo da non lasciare nessuno senza materiale”, precisa Cavallo. Tra le attività collaterali, la rassegna “Aspettando Spazzamondo” si chiuderà a Saluzzo il 19 maggio e a Mondovì il 22, con proiezioni dedicate all’ambiente e al dialogo tra esperti e cittadini.