Fai Cisl trionfa nelle elezioni RSU della Colussi di Fossano

La Fai Cisl Cuneo si riafferma come prima organizzazione sindacale presso lo stabilimento Colussi di Fossano, a seguito delle elezioni RSU tenutesi il 7 novembre. I votanti sono stati 38 su 51 aventi diritto, pari al 74,6%. Le preferenze per la Fai Cisl sono state 15, pari al 39,5%. Il candidato della Fai Cisl Elio Anfosso è risultato il più votato con 13 preferenze.

“Congratulazioni per riconferma e auguri di buon lavoro ad Elio Anfosso, da molti anni punto di riferimento delle lavoratrici e lavoratori Colussi su molteplici tematiche: dalle retribuzioni al welfare fino al tema, sempre più sentito, della sicurezza sul luogo di lavoro. Continueremo a impegnarci con rinnovato vigore, con l’obiettivo di aumentare diritti e tutele in ogni ambito della vita lavorativa” commenta Fortunato La Spina, dirigente sindacale Fai Cisl Cuneo che da diversi anni si occupa dell’azienda.

“Abbiamo davanti a noi molte sfide importanti, alle quali siamo chiamati a rispondere adeguatamente, riaffermando la centralità della persona e il ruolo del lavoro anche in un’epoca segnata da forti cambiamenti: dovremo farci trovare pronti, in primis con un grande lavoro di squadra tra iscritti, RSU e Segreteria territoriale, per fornire tutte le risposte e le tutele che le lavoratrici e i lavoratori Colussi ci chiedono” conclude Antonio Bastardi, Segretario Generale Fai Cisl Cuneo.