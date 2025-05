L’Unione Montana Valle Varaita approva il rendiconto 2024 e stanzia nuove risorse per il turismo e la formazione

Nel pomeriggio di giovedì 24 aprile si è riunito il consiglio dell’Unione Montana Valle Varaita, con una seduta che si è tenuta nella sede del comune di Venasca e che era focalizzata su importanti deliberazioni economiche e di sviluppo territoriale. La riunione ha visto l’approvazione unanime di tutti i sei punti all’ordine del giorno, con immediata eseguibilità delle deliberazioni.

Il consiglio ha esaminato e approvato il rendiconto di gestione 2024, che ha evidenziato un risultato di amministrazione pari a 1.846.348,69 euro: una cifra che mantiene sostanziale continuità con i due esercizi precedenti, confermando l’equilibrio nella gestione finanziaria dell’ente. Il risultato si compone di un avanzo libero di amministrazione di 591.695,27 euro, a cui si aggiungono 900.070,87 euro di fondi vincolati, 33.059,54 euro accantonati e 321.523,01 euro destinati a investimenti.

Di rilevante importanza è stata la seconda variazione dell’anno, di un ammontare complessivo di 1.294.067,34 euro, al bilancio finanziario di previsione 2025-2027: con questa integrazione, il bilancio 2025 raggiunge un pareggio di 5.531.721,74 euro.

Tra le voci più significative, la variazione include lo stanziamento di notevoli risorse per interventi di gestione territoriale finanziati con fondi ATO, per oltre 800.000 euro, e porta all’inserimento in bilancio di un contributo regionale di 250.000 euro, assegnato all’Unione nell’ambito del progetto CSR 2023-2027, SRD07 Azione 4. Queste risorse saranno destinate a migliorare e potenziare le infrastrutture sull’itinerario Valle Varaita Trekking, consolidando l’offerta turistica del territorio. In relazione a questa nuova risorsa economica e ai relativi interventi previsti cofinanziati dall’Unione per una cifra pari al 10% del totale, è stata approvata anche una variazione al Programma Triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e più nello specifico all’elenco annuale 2025.

Il consiglio ha inoltre preso atto del conferimento all’Unione della funzione relativa ai servizi sociali da parte del Comune di Sampeyre, una circostanza che rafforza il ruolo dell’ente nella gestione dei servizi al cittadino. È stata approvata anche una nuova convenzione per la gestione delle attività formative e scolastiche nel Centro Servizi di Isasca. L’accordo, che coinvolge la Provincia di Cuneo, l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Denina”, il Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Varaita e l’Unione Montana Valle Varaita, garantirà la continuità delle attività formative del laboratorio del legno, di rilevante importanza per il territorio, fino all’anno scolastico 2027/2028 compreso. Per supportare questa iniziativa, garantendo la piena operatività all’edificio, l’Unione ha stanziato 40.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria al Centro Servizi: si tratta di cifre comprese nella variazione di bilancio precedentemente citata.

Alla riunione non hanno partecipato la consigliera e sindaca di Isasca Elena Vincenti, il consigliere e rappresentante delle minoranze della bassa valle Valentino Inaudi, assenti per impegni precedentemente assunti, e il consigliere di Brossasco Patrick Ribodetti.