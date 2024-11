A causa di un mezzo pesante in avaria, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 28 “Del Colle di Nava” al chilometro 104,400 in entrambe le direzioni, a Pornassio in provincia di Imperia.

Il traffico al momento viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.