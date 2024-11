Narzole ospita l'incontro con lo scrittore Fabrizio Caramagna

A Narzole, venerdì 15 novembre, in occasione dell'apertura dei festeggiamenti per la 213° "Fiera dei porri, dei puciu e della cugnà", ci sarà l'incontro tra "parole che dipingono e quadri che raccontano".

In "casa Balocco", davanti alla chiesa, l'artista Franco Gotta incontrerà il famoso scrittore di aforismi, Fabrizio Caramagna (tra gli aforisti più citati al mondo) per proporre un binomio affascinante: l'arte figurativa che incontra la letteratura in una delle sue forme più utilizzate nel nostro tempo.

Insieme si proverà a vivere un'esperienza davvero particolare: approcciare la sintetica perfezione della scrittura per aforismi attraverso uno dei suoi più grandi esponenti e, allo stesso tempo, immergersi nell'intensità dei dipinti di un artista della nostra terra. L'obiettivo ambizioso è quello di cercare di attraversare la bellezza osservandola da direzioni privilegiate: perché due arti insieme non si sommano, ma si elevano a potenza.

Questo evento, oltre ad essere inizio della Fiera, fa anche parte del ciclo che la Biblioteca sta portando avanti con successo da un paio di anni: "I libri al centro".