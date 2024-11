“Ragazze con portafogli”: dibattito nell'auditorium di Banca di Cherasco

In Italia le “ragazze col portafogli” sono ancora troppo poche: siamo l’ultimo Paese dell’Unione Europea per tasso di occupazione femminile e - ancora oggi - una donna su tre non ha un conto in banca intestato a proprio nome, dal Piemonte alla Sicilia. Le competenze finanziarie, secondo i dati Ocse (l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) vedono le ragazze con punteggi medi più bassi rispetto al resto dell’Europa e ai coetanei. Un quadro amaro per un Paese che conta anche pochi figli e un sistema pensionistico labile, dove le donne che si affermano nella dimensione pubblica o lavorativa sono ancora una minoranza, sebbene siamo mediamente studentesse migliori dei maschi. Questa situazione è legata al fatto che l’emancipazione delle donne e l’educazione delle giovani sono due processi paralleli della questione femminile che possono essere affrontati anche in una “dimensione cooperativa”.

In occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere Banca di Cherasco ha organizzato la presentazione di un libro di stretta attualità e un dibattito con manager e imprenditrici del territorio.

Il libro è “Ragazze col portafogli - Una pedagogia dell’emancipazione femminile” edito alcuni mesi fa da Carocci Editore e ci sarà l’autrice Anna Granata, professoressa di Pedagogia nel Dipartimento di Scienze umane per la formazione dell’Università di Milano-Bicocca.

Dopo la presentazione Granata dialogherà con Clara Rocca, Group Human Resources Director presso Dimar spa e consigliera nazionale Aidp (associazione nazionale Risorse umane e direzione del personale), l’imprenditrice Alessia Battaglino, titolare del ristorante Battaglino di Bra e, Angela Corona, responsabile HR - Persone al Centro di Banca di Cherasco.