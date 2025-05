Musica in Culla: lunedì 9 - 16 - 23 - 30 giugno 2025

La Scuola APM nel mese di giugno propone Presto prestissimo, un percorso musicale dedicato ai più piccoli, all’interno degli spazi del Rondò dei Talenti, Cuneo.

Un laboratorio in cui la musica diventa strumento di comunicazione, pensato e costruito per accogliere e mettere in relazione. Lontano da quella che comunemente viene definita una “musica per bambini”, Presto, prestissimo! è “musica con i bambini”. La metodologia di riferimento è Musica in Culla®.

La metodologia Musica in Culla®, rispettando le innate potenzialità presenti nella prima infanzia, tratta il linguaggio musicale come un elemento evolutivo che possa contribuire allo sviluppo cognitivo e socio-affettivo dei bambini e delle bambine. Mira a favorire una maggiore consapevolezza dell’importanza dell’elemento musicale nella vita del bambino, da parte di genitori, figure educanti, e persone affettivamente a lui vicine. In tale prospettiva, adulti e bambini e bambine avranno la possibilità di utilizzare la musica come nutrimento della loro relazione all’interno della vita quotidiana. La forza dell’intervento musicale si basa su due elementi fondanti nella prima infanzia: la relazione e il gioco. Gli strumenti didattici sono la voce e il corpo in movimento, ma anche oggetti interessanti e strumenti musicali. La metodologia utilizza un repertorio musicale ampio e molteplice dal punto di vista tonale, modale, metrico e stilistico, veicolato all'interno di un contesto relazionale empatico ed espressivo.

Il progetto è finanziato dalla Fondazione CRC.