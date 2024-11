A Racconigi una serata dal titolo “L’enigma del Medio Oriente”, con il giornalista Domenico Quirico

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Racconigi organizza una serata dal titolo “L’enigma del Medio Oriente”, con protagonista il giornalista e reporter di guerra Domenico Quirico del quotidiano torinese La Stampa. L’appuntamento è previsto per venerdì 22 novembre, alle ore 21, presso la Soms di via Carlo Costa. L’incontro sarà moderato dalla professoressa Luisa Perlo e offrirà un'importante occasione di riflessione, approfondendo sia le complessità del Medio Oriente sia il tema della condizione femminile nel mondo arabo.

Domenico Quirico, noto per il suo lungo impegno giornalistico e reportage dai territori di conflitto, è stato corrispondente da Parigi e ha operato come inviato in numerose zone di guerra, interessandosi, tra le altre cose, alle cosiddette primavere arabe.

La serata è organizzata in collaborazione con le associazioni Tocca a Noi, Mai+Sole, ANPI Racconigi, Mandacarù, Fondo di Solidarietà e Sul Filo della Seta, che allestiranno degli stand informativi per i partecipanti, offrendo così ulteriori spunti di riflessione sulla violenza di genere. Progetto Cantoregi si occuperà invece della parte tecnica dell’evento.

La consigliera delegata alle Pari Opportunità di Racconigi, Daniela Biolatto, esprime soddisfazione per la collaborazione tra così tante associazioni del territorio, sottolineando l'importanza di eventi come questo: “Sono felice di vedere uniti, per un tema così fondamentale, tante realtà locali. L'informazione e la conoscenza sono gli strumenti migliori che abbiamo per contrastare la violenza di genere. Serate come questa sono essenziali per sensibilizzare e per costruire una cultura del rispetto e della parità in tutto il mondo”.

La serata è a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.