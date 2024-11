All'ospedale di Verduno il convegno "Il bilancio dei talenti"

Giovedì 14 novembre, presso l’Auditorium dell’Ospedale di Verduno, ha avuto luogo il Convegno “Il bilancio dei Talenti”, evento organizzato da Talenti Latenti, progettualità ormai consolidata e dedicata alla promozione del welfare di comunità e del benessere in ambito lavorativo.

Il convegno si è concentrato sulle esperienze di welfare di comunità, esplorando le sinergie tra pubblico e privato, aziende e terzo settore. Il tavolo di Talenti Latenti, modello di progettazione sviluppato grazie al contributo di Fondazione CRC, ha come presupposto quello di diventare occasione di confronto e di virtuosa contaminazione tra i soggetti partecipanti, stimolati a fare rete e a condividere tra loro best practise e riflessioni. Il progetto, attivo da alcuni anni, sta crescendo con il proposito di sperimentare un nuovo modello di welfare che coinvolga più soggetti territoriali, creando una rete di imprese pubbliche e private che collaborano per la salute e il benessere della popolazione.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 100 persone ed è stato occasione per ospitare le testimonianze delle 15 aziende partecipanti alla rete di Talenti Latenti e un’anteprima delle iniziative progettuali per il 2025, oltre alla presentazione di iniziative simili con cui fare sinergia e importanti momenti di confronto con le Cooperative e le Associazioni di Categoria della Provincia (Confcooperative, Confindustria, CNA, Confartigianato, ASCOM Bra, ACA Alba, Società di Mutuo Soccorso Mutua Piemonte, Consorzi Sociali di Alba e di Bra) e nuove aziende che si affacciano al progetto.

Durante l’evento sono state premiate le aziende che hanno lavorato attivamente nell’anno in corso, con la targa “AZIENDA DI TALENTO 2024”: Abrigo, Brovind, Dimar, Itaca, La Commerciale, Mobility Square, Nutkao, Progetto Emmaus, Rolfo, Sebaste, Sistemi Tre, Socialcoop, Spazio Conad Alba Center, Stampatello.

Con l’occasione, sono inoltre stati premiati i dipendenti delle aziende che hanno partecipato alla Mobility Week, contribuendo così alla sfida lanciata dall’ASL CN2 e dalle aziende della rete per incoraggiare gli spostamenti green nel tragitto casa-lavoro. Questa competizione ha avuto l’obiettivo di promuovere modalità di trasporto sostenibili e di supportare i lavoratori nel loro percorso di cambiamento attraverso piccoli premi simbolici.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare la collaborazione tra l’ASL CN2, le aziende, le istituzioni e le associazioni di categoria, per lavorare in sinergia allo sviluppo di politiche di welfare innovative per la comunità e il territorio.