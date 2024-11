Nuovo sportello di ascolto presso il Centro AFP di Verzuolo con la Psicologa Maria Barrera

Il Centro AFP (Azienda di formazione professionale) di Verzuolo ha attivato il nuovo sportello di ascolto, con la psicologa saluzzese Maria Barrera.

La dott.ssa Barrera vanta una lunga esperienza nel lavoro con gli adolescenti. Inoltre, è specializzata in attività di orientamento, consulenza e formazione, in collaborazione con numerose scuole della provincia, enti pubblici ed associazioni del territorio.

Lo sportello sarà finalizzato al sostegno psicologico, alla prevenzione del disagio, alla promozione del benessere e alla progettualità individuale.

Il percorso proposto agli allievi ha l’obiettivo di fornire alcune competenze utili per la costruzione del proprio progetto personale e professionale, a partire dallo sviluppo della consapevolezza e della responsabilizzazione, affinare le proprie capacità per una comunicazione efficace e migliorare le proprie competenze relazionali.

L’attività dello sportello d’ascolto è rivolta agli allievi dei corsi dell’obbligo, sarà interamente gratuita e si svolgerà in orario scolastico per gli allievi che ne faranno richiesta.

La direttrice del Centro AFP di Verzuolo Antonella Bernardi dichiara: “... si tratta di un investimento che il Centro di Verzuolo ha voluto sostenere con convinzione, anche al fine di garantire un supporto a tutti gli allievi che si sentono più vulnerabili, fragili e che hanno necessità di affrontare alcune loro difficoltà, non solo scolastiche ma anche personali con una professionista qualificata come la dott.ssa Barrera, che potrà diventare per gli allievi un punto di riferimento nel corso dell’anno scolastico”.

“Crediamo, infatti, che sia molto importante sostenere gli studenti, incoraggiarli e rassicurarli in questa fase della vita per loro così delicata”, conclude la direttrice.

La psicologa Maria Barrera precisa: “...lo sportello d’ascolto a scuola è un servizio importante, non solo per la promozione del benessere degli studenti, ma soprattutto in un’ottica di prevenzione primaria e secondaria. La scelta di affidare l’attività ad uno psicologo si basa sull’attenzione per la salute psicologica degli studenti. Lo psicologo, infatti, ha la preparazione per intercettare segnali precoci di eventuali disagi che potrebbero sfociare in problemi più complessi e/o strutturarsi in patologie (ad esempio ansia eccessiva, problematiche riguardanti l’alimentazione e il corpo, eccessivo controllo, comportamenti a rischio …) e individuare gli interventi adeguati o il tempestivo invio ai servizi del territorio”.