Attualità | 04 marzo 2026, 16:29

Provincia di Cuneo, il presidente Robaldo incontra la nuova presidente dell'Ordine degli Architetti Francesca Dalmasso

Al centro del colloquio la qualità della progettazione, la tutela del paesaggio e gli interventi sul patrimonio pubblico. Obiettivo: rafforzare la collaborazione a beneficio del territorio

Il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo con la presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo, l'arch. Francesca Dalmasso

La scorsa settimana il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo ha incontrato l’architetto Francesca Dalmasso, nominata lo scorso 19 febbraio nuova presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo.

Nel corso del colloquio sono stati affrontati i temi della qualità della progettazione, della tutela del paesaggio e degli interventi sul patrimonio pubblico, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra Provincia e Ordine professionale a beneficio del territorio.

cs

