La Felicità: a Saluzzo il primo degli incontri dedicati al grande viaggio nei temi della vita

Sabato 16 novembre, alle 17 si svolgerà il primo degli incontri dedicati ai grandi temi della nostra esistenza, programmati allo Spazio culturale Piemontese di corso Roma, 4 a Saluzzo.

Verrà affrontato il concetto di Felicità ripercorrendone la storia nei secoli fino a giorni nostri.

Nel viaggio di conoscenza di questo stato emotivo i presenti saranno accompagnati da Franco Peano ricercatore e studioso.

Commenti e riflessioni saranno poi lo spunto per un dialogo e un confronto costruttivi. “Tutti gli esseri umani vogliono essere felici; ma, per poter raggiungere una tale condizione, bisogna cominciare col capire che cosa si intende per felicità": la riflessione di Rousseau che sarà uno degli spunti.

L'appuntamento verrà replicato martedì 19 novembre alle 20,30 sempre in corso Roma 4 a Saluzzo.