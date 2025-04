Casteldelfino: alla scoperta delle opere militari del “Vallo alpino Littorio”

L’associazione Alevè Libre organizza per sabato 26 aprile, in collaborazione con il Comune di Casteldelfino, la Pro loco Casteldelfino Viva, una camminata alla scoperta delle opere militari del Vallo Alpino Littorio, realizzate dall’esercito del Regno d’Italia in valle Varaita a partire dal 1939.

L’anello prevede la visita alle fortificazioni, presenti nei pressi di Casteldelfino, che costituivano la linea di difesa più arretrata rispetto a quella posta a ridosso del confine con la Francia.

L’escursione sarà anche l’occasione per ammirare le bellezze naturali della cembreta dell’Alevè, inserita nel Parco Naturale del Monviso, e le curiosità architettoniche di Casteldelfino che dal 1343 al 1713 fu capitale di una delle Repubbliche degli Escartons.

Il ritrovo è previsto alle 8,30 di fronte alla Libreria Alpina di Casteldelfino in via Pontechianale, 31, partenza alle 9 con arrivo previsto verso le 12,30-13.

È consigliata la prenotazione scrivendo a info@alevèlibre.it.

Per info 347-5645558 oppure 338-7857309.

L’iscrizione alla gita, patrocinata dal Parco del Monviso e da Terres Monviso, è gratuita per chi ha già il tesseramento all’associazione 2025 utile per l’assicurazione. Per gli altri il costo è di euro 15 euro e comprende anche il tesseramento 2025.