Ad Alba tornano i "martedì del Govone 2025": sei incontri sul tema 'fedi e conflitti'

Torna l'appuntamento con “I artedì del Govone”, il ciclo di incontri culturali che animerà la storica biblioteca del Liceo Classico Govone di Alba, dedicata a Beppe Fenoglio, tutti i martedì dal 29 aprile al 3 giugno, sempre dalle ore 18 alle 19.30.

Promosse dal Liceo Classico “G. Govone”, le conferenze intendono offrire un approfondimento sul rapporto tra fedi e conflitti, un tema attuale e complesso, proposto attraverso prospettive storiche, religiose e filosofiche che rifuggono da letture semplicistiche e immediate.

Ad aprire il ciclo, martedì 29 aprile, sarà Giovanni Battista Galvagno, già docente del liceo e oggi docente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Fossano, con una riflessione sul ritorno del sacro come possibile "minaccia o risorsa di pace".

Il 6 maggio, Maurizio Busca, ricercatore in lingua e traduzione francese all’Università del Piemonte Orientale, guiderà il pubblico in un viaggio tra i viaggiatori europei in terre d’Islam tra Medioevo e Rinascimento.

Il 13 maggio, spazio alla filosofia con Nicolò Germano, cultore della materia presso l’Università di Genova ed ex allievo del Govone, che proporrà una prospettiva filosofica sul dialogo interreligioso.

Martedì 20 maggio, la professoressa associata Elisabetta Colagrossi, del Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell’Università di Genova, affronterà il tema “Mosè egizio e la decostruzione dei monoteismi”.

Il 27 maggio, Ivano Tonelli, docente di storia e filosofia del Liceo Govone e collaboratore dell’Università di Genova, si soffermerà su libertà religiosa e di pensiero nell’Olanda del Seicento.

A chiudere il ciclo, il 3 giugno, sarà Paolo Borgna, ex allievo del liceo, magistrato e Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza di Torino, con un intervento su laicità, fede e temi eticamente rilevanti nella Costituzione italiana.

Gli incontri, rivolti a tutta la cittadinanza albese e del territorio, sono gratuiti. Per i docenti è previsto il rilascio di un attestato di formazione, per gli studenti un attestato valido per il credito formativo. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a eventi@classicogovone.it o contattare il liceo negli orari di segreteria.