Castello di Rocca de' Baldi, i primi eventi dall'1 al 4 maggio

Il Castello di Rocca de' Baldi raramente fu frequentato dai signori di Morozzo in primavera. A noi tocca il privilegio di poterne percorrere le sale e di passeggiare nel giardino al massimo della sua espressione stagionale.

Il Castello Museo sarà eccezionalmente aperto per le visite giovedì 1 maggio al pomeriggio mentre la prima domenica di maggio Rocca de' Baldi attende i visitatori con una serie di eventi.

Il Comizio Agrario di Mondovì ha organizzato fin dalla mattina la Giornata della Biodiversità Agraria.

Per tutto il giorno, in collaborazione con la Pro Loco Roccadebaldese e con chiunque lo desideri, ci sarà la tradizionale esposizione, scambio semi e piantine. Inoltre ci saranno momenti di approfondimento dedicati all'agricoltura, al suolo e alla natura. Sarà possibile pranzare nel giardino del Castello o presso la Locanda del Castello. Nel pomeriggio, si terranno le visite al Museo dove si potrà scoprire la storia del territorio agricolo nella sorprendente sezione etnografica. Inizia sempre domenica 4 l'apertura stagionale dell'EnoMuseo La Cantina in frazione Crava. Una antica cascina accoglie una preziosa collezione di oggetti legati alla vita quotidiana in campagna e in special modo alla coltivazione della vite e alla produzione casalinga del vino.

Ricordiamo che il Castello Museo di Rocca de' Baldi è aperto tutte le domeniche e i giorni festivi fino a fine ottobre.

L'accesso avviene con visite guidate pomeridiane alle ore 14:45 e 16:00. Per informazioni: https://museodoro.org/ Visite ore 14:45 e 16:00 Prenotazioni: Conitours – da lunedì a sabato – 0171 696206 – info@cuneoalps.it – domenica e festivi Museo di Rocca de' Baldi: sms e whatsapp 351 9568945