“Da oggi butta bene”: Proteo Ambiente e Acem insieme per migliorare la raccolta differenziata nel Monregalese

Sono entrate nel vivo le attività di distribuzione e posizionamento dei nuovi contenitori della raccolta differenziata e la campagna informativa “Da oggi butta bene” per i cittadini i 85 Comuni del territorio ACEM, Consorzio di Area Vasta Monregalese, promosse e condotte da Proteo Ambiente nel quadro del nuovo appalto di igiene urbana con l’obiettivo di perseguire gli obiettivi di aumento delle percentuali di raccolta differenziata e di riduzione del rifiuto residuo indifferenziato, stabiliti dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani.

Dalle scorse settimane le operazioni sono state avviate sul primo gruppo di Comuni e proseguiranno nei prossimi mesi fino a totale copertura dell’intero territorio coinvolto.

Dal 2 novembre il nuovo servizio di raccolta è attivo nei Comuni di Battifollo e Castelnuovo di Ceva; a dicembre i nuovi servizi verranno avviati a Bagnasco, Castellino Tanaro, Lesegno, Lisio, Monesiglio, Montezemolo, Nucetto, Roburent, Scagnello e Torre Mondovì, seguiranno a inizio gennaio, Niella Tanaro, Rocca Cigliè, Mombasiglio e Sale Langhe.

Per fornire tutte le informazioni necessarie è stata attivata per i cittadini del territorio un’ampia piattaforma multicanale:

Area Web dedicata “ACEM - 85 Comuni” su www.proteoambiente.it/comuni-serviti per accedere allo sportello on line e scaricare i materiali informativi sul servizio di raccolta.

Indirizzo mail dedicato 85comuni@proteoambiente.it e Numero Verde 800 300524, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30 e sabato dalle 9.30 alle 14.30;

App EasyW@ste per smartphone per accedere alle informazioni sul servizio di raccolta (dizionario dei rifiuti, calendari di raccolta), per richiedere servizi a chiamata, e segnalare disservizi;

Sportello Online, con autenticazione dell’utenza, raggiungibile dalla pagina www.proteoambiente.it/comuni-serviti nell’area dedicata all’appalto ACEM - 85 Comuni con il

quale prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti, richiedere la modifica dei contenitori in dotazione, segnalare abbandoni e disservizi e richiedere informazioni;



Importante novità che coinvolge tutti e 85 i Comuni è l’attivazione del servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti. Il servizio è attivo su prenotazione sui canali informativi attivati.

Ogni Comune coinvolto nelle attività di avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata vedrà apparire sul proprio territorio i manifesti blu della campagna informativa “Da oggi butta bene: miglioriamo insieme la raccolta differenziata”. I cittadini riceveranno poi in buca una lettera con le informazioni sulla tipologia di servizio in attivazione e un pieghevole con le indicazioni per migliorare la separazione dei rifiuti. Per ogni Comune sono in programmazione incontri informativi aperti alla cittadinanza per illustrare le novità e i dettagli del nuovo servizio: data, ora e luogo sono riportati sulla lettera e locandine informative affisse sul territorio.

Diverse le tipologie di servizio pensate per rispondere alle esigenze del territorio. Nei Comuni con potenziamento del servizio di raccolta stradale verranno posizionati i nuovi cassonetti per consentire la separazione di tutti i rifiuti domestici. I cittadini dei Comuni con avvio del porta a porta integrale o parziale riceveranno i contenitori delle raccolte previste porta a porta direttamente a casa insieme ai nuovi calendari dei rifiuti.

Proteo Ambiente e ACEM ringraziano tutti i Comuni coinvolti e i cittadini per la collaborazione in questo percorso che ci vedrà impegnati a migliorare costantemente i servizi di raccolta differenziata.