Trattore trancia tubo del gas a Pollenzo, evacuate due abitazioni

È successo alle 20 di ieri sera, venerdì 15 novembre. Un trattore ha tranciato un tubo del gas di media pressione a Pollenzo, in strada Crociera Burdina causando una grossa perdita di gas in zona.

Per precauzione due famiglie, che abitavano poco lontane, sono state evacuate: si sono spostate da parenti e amici per la notte.

Sul posto tre equipaggi della polizia locale per chiudere il tratto di strada interessato, i carabinieri, i vigili del fuoco da Alba e Bra e i tecnici della ditta 2iReteGas che hanno lavorato tutta la notte per creare un bypass e ripristinare la sicurezza in zona.

L'odore era fortissimo e si è propagato a distanza di chilometri, tanto che alla centrale dei vigili del fuoco sono arrivate chiamate allarmata da Santa Vittoria d'Alba e Verduno.