Incidente in montagna tra Gelas e colle di Fenestrelle: la vittima è Lorenzo Dolza, 21enne di Riforano

La frazione Riforano di Castelletto Stura piange l’improvvisa scomparsa di Lorenzo Dolza, il 21enne vittima ieri (sabato 16 novembre) di un incidente mentre si trovava impegnato in un’escursione in valle Gesso.

Il giovane e il compagno che era con lui avevano studiato di realizzare una gita adatta alla stagione corrente. Partendo dal Lago delle Rovine hanno raggiunto il colle di Fenestrelle e l'omonima cima. In un passo un po' più complesso Lorenzo si sarebbe appoggiato a una pietra, che non ne ha retto il peso: è quindi precipitato in una caduta, purtroppo, fatale. L’amico ha dato l'allarme. Immediato l’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, dell’eliambulanza e dei finanzieri del SAGF.

Lorenzo viene ricordato dall'intera comunità come un ragazzo tranquillo, posato e rispettoso, amante della montagna sin da piccolo e abituato a preparare ogni escursione con grande attenzione. Diplomatosi all'Agraria, lavorava all'Anaborapi di Carrù.

“Ci stringiamo con commozione e vicinanza attorno alla famiglia, condividendo il loro immenso dolore per la tragedia che ha spezzato la vita di un ragazzo fantastico – ha commentato il sindaco di Castelletto Alessandro Dacomo, che ha anche disposto l’annullamento del ‘Festin ed San Martin’ in programma per oggi -. E che scuote profondamente l’intera comunità”.