Rifreddo: celebrata la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri

Rifreddo è stata teatro, domenica 17 novembre, di un’importante celebrazione organizzata dal direttivo dell'Associazione Nazionale Carabinieri “Sezione Maggiore Alfredo Serranti” di Revello in onore della patrona dell’Arma dei Carabinieri: la Virgo Fidelis.

L’Associazione, fondata nel 1954 e guidata dal presidente Franco Bovo, ha raggiunto quest’anno il prestigioso traguardo del 70° anniversario.

Il sodalizio era rappresentato dai comuni che rientrano nella giurisdizione della stazione dei Carabinieri di Revello: Rifreddo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, sotto la direzione del comandante, luogotenente Patrizio Sau.

La devozione alla Virgo Fidelis nacque all’indomani della Seconda Guerra Mondiale per iniziativa dell’arcivescovo Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone, che proclamò Maria come “Virgo Fidelis Patrona dei Carabinieri”.

La ricorrenza è celebrata il 21 novembre, in concomitanza con la ‘Presentazione di Maria Vergine al Tempio’ e l’anniversario della battaglia di Culqualber, episodio storico, combattuta a Gondar, in Etiopia, dal 6 agosto al 21 novembre 1941 fra italiani e britannici, che testimonia il valore e il sacrificio dell’Arma.

La giornata si è aperta con una cerimonia ufficiale dal monumento ai caduti di Rifreddo, dove sono intervenuti il sindaco Elia Giordanino, il luogotenente Patrizio Sau e il presidente dell’associazione Franco Bovo.

Hanno preso parte alla commemorazione anche i sindaci di Revello, Paolo Motta, di Envie, Roberto Mellano, il vice sindaco di Gambasca, Pierguido Fiorina, e l’assessore Danilo Nasi del comune di Martiniana Po.

Successivamente, si è tenuta la celebrazione religiosa, seguita dal tradizionale pranzo sociale al ristorante Bramafam di Revello, momento conviviale che ha rafforzato ulteriormente lo spirito di corpo e la coesione tra i partecipanti.

La ricorrenza della Virgo Fidelis non è solo un’occasione per ricordare la protezione celeste sull’Arma, ma anche un momento di riflessione e riconoscenza verso tutti i Carabinieri, in servizio e in congedo, che con il loro impegno quotidiano si pongono al servizio della comunità.