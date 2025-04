Nei ricordi di sindaci e amministratori il cordoglio della Granda per il Papa "vicino agli ultimi"

Oltre a quello del governatore Cirio , sono numerosi anche dalla provincia di Cuneo i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, ricordato da autorità, amministratori e semplici cittadini per la sua figura di pontefice dalla grande statura morale e attento in modo particolare agli ultimi.

***

BERGESIO (LEGA): "DA LUI STRADE DI SPERANZA CHE RESTERANNO APERTE"

Così il senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio (nella foto sotto): "È un momento di profonda tristezza: la notizia della morte di Papa Francesco tocca il cuore di tanti, credenti e non. Lo scorso anno ho avuto modo di salutarlo al termine di una celebrazione eucaristica ed è stato molto cordiale e affettuoso. Il suo esempio di umiltà, l’attenzione verso gli ultimi e i gesti di grande semplicità hanno aperto strade di speranza che resteranno impresse a lungo. In queste ore, ci si stringe attorno al suo ricordo con gratitudine. Proteggici da lassù".

***

MARCO GALLO (ASSESSORE REGIONALE): "UN GIGANTE DEL NOSTRO TEMPO"

Marco Gallo, assessore regionale: "Apprendiamo tutti, con profonda commozione, la notizia della scomparsa di Papa Francesco, guida spirituale e punto di riferimento per credenti e non credenti del mondo. Con il suo esempio di umiltà, anticonformismo, incrollabile lotta alle guerre, vicinanza agli ultimi e instancabile impegno per la pace e la giustizia sociale, ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa: oggi non è morto solo il Papa ma un gigante del nostro tempo. Buon viaggio, Santo Padre".

***

MAURO CALDERONI (CONSIGLIERE REGIONALE PD): "VICINO AL POPOLO E CRITICO COI POTENTI"

Mauro Calderoni, consigliere regionale Pd: "Se ne va un grande uomo di pace, nel momento in cui il mondo ne ha più bisogno. Un grande Papa, vicino al popolo, critico coi potenti, attento agli ultimi e promotore di dialogo e inclusione".

***

GIANNA PENTENERO: "GUIDA PER IL SUO ESEMPIO"

La presidente regionale del Pd in Consiglio regionale del Piemonte Gianna Pentenero: “Provoca un profondo dolore l'addio a Papa Francesco che è stato una guida per il suo esempio e per le sue parole di pace e vicinanza agli ultimi, per l'attenzione al mondo. Un grande piemontese che dobbiamo conservare come esempio”.

***

CHIARA GRIBAUDO: "UOMO DI PACE E DI ASCOLTO"

La parlamentare cuneese Chiara Gribaudo, vicepresidente nazionale PD: “Francesco è stato un grande Papa: un uomo di pace, di ascolto, che ha fatto della solidarietà la cifra del suo pontificato riportando la Chiesa tra gli ultimi. Un uomo e un pontefice che non ha mai avuto paura di decidere da che parte stare. Da oggi saremo tutti più soli”.

***

IL MINISTRO CROSETTO: "SUA SCOMPARSA LASCIA ATTONITI"

"La scomparsa di papa Francesco ci lascia tutti attoniti e sbigottiti. La famiglia della Difesa italiana, e io per primo, si stringe, con affetto e commozione, a tutta la Chiesa cattolica e a tutti i fedeli cristiani che ora stanno pregando per l’anima di un Pontefice che lascia un vuoto in ognuno di noi". Lo scrive su 'X', Guido Crosetto, ministro della Difesa. "Papa Francesco ha guidato, con sapienza, umanità e sacrificio, la vita della sua Chiesa e la voce del suo Magistero si è fatta sentire in tutto il Mondo. Le sue parole, i suoi gesti e il suo esempio di pace e fratellanza, tolleranza e rispetto, resteranno indelebili nel ricordo di tutta la comunità. Alla Chiesa cattolica e a tutti i fedeli, in questo momento di dolore, il cordoglio e l’abbraccio di tutta la Difesa italiana", conclude Crosetto. (Red-Cro/Adnkronos)

***

LUCA ROBALDO: "NON HA MAI AVUTO PAURA DELLE PROPRIE IDEE"

Il presidente della Provincia di Cuneo e sindaco di Mondovì (foto sotto): "Grande tristezza per la scomparsa di un uomo che non ha mai avuto paura delle proprie idee e che ha interpretato il proprio magistero guardando al mondo, ricordando l'universalità della Chiesa. Come credente conserverò l'enorme emozione dell'incontro che ebbi l'opportunità di avere nel dicembre 2023".

***

PATRIZIA MANASSERO (SINDACA DI CUNEO): "HA PARLATO AL CUORE DEI CREDENTI"

Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo (foto sotto): "Con profondo cordoglio, mi unisco al dolore del mondo intero per la scomparsa di Papa Francesco. Un uomo di fede, umiltà e dialogo, che ha saputo parlare al cuore di credenti e non. Il suo esempio continuerà a ispirare il nostro cammino verso una vera pace e fratellanza".

***

ALBERTO GATTO (SINDACO DI ALBA): "PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA CHIESA E PER TUTTO IL MONDO"

Alberto Gatto, sindaco di Alba: "Lo ringraziamo per il suo pontificato e per tutto ciò che ha fatto per la Chiesa Cattolica. Lo ricorderemo come un Papa buono, gentile e attento agli ultimi. Una voce umile, ma forte e concreta, che in questi anni così difficili ha sempre rappresentato un punto di riferimento per la Chiesa e per tutto il Mondo. Il suo messaggio di Pace e generosità non sarà dimenticato".

***

DARIO TALLONE (SINDACO DI FOSSANO): "ESEMPIO DI UMILTÀ"

Dario Tallone, sindaco di Fossano: "È un momento di profonda tristezza per tutti noi, Cattolici e non solo. Papa Francesco è stato un esempio di umiltà, ci stringiamo attorno al suo ricordo con gratitudine".

***

ANTONELLO PORTERA (SINDACO DI SAVIGLIANO): "FINO ALL’ULTIMO DIFENSORE DELLA PACE"

Il sindaco saviglianese Antonello Portera: "Penso di parlare anche a nome della comunità di credenti saviglianesi (e forse non solo) nell’esprimere il cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. Un Pontefice di origini piemontesi, di cui mi piace evidenziare un aspetto: è stato sempre - fino all’ultimo - determinato a difendere il bene della pace in modo ferreo. È stato un uomo di grande umanità, vicino alla sua comunità, agli ultimi, alla gente comune. Ci mancherà molto".

***

GIANNI FOGLIATO (SINDACO DI BRA): "DAI SUOI INSEGNAMENTI UNA PROFONDA IMPRONTA"

Il sindaco di Bra, Gianni Fogliato: "La notizia è giunta a Bra mentre ci accingevamo a inaugurare la Fiera di Pasquetta. Non ho potuto non pensare al senso fortissimo di portare avanti anche in questo frangente valori così cari a Francesco, come quello della centralità della persona, l’attenzione ai frutti della terra, quella a chi fa più fatica. I suoi insegnamenti lasciano in noi una profonda impronta. Personalmente ricordo il grande onore essere ricevuto dal Papa insieme all'allora sindaco di Alba Carlo Bo (nella foto sotto – Ph. Vatican News). Nel gennaio 2024 ci accolse per il progetto 'Regala un sorriso' e salutò calorosamente. Dai suoi occhi sprigionava un’umanità fortissima".