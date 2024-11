Le meme coin da seguire con il Bitcoin sopra 91.000 dollari: Dogecoin, Floki, Pepe Unchained, Crypto All-Stars e Flockerz

Il mercato delle criptovalute sta vivendo un periodo di forte crescita, con Bitcoin arrivato sopra la soglia dei 91.000 dollari, per un valore attuale di 92.106 dollari.

Il rally del Bitcoin sta trainando le altcoin e le meme coin. Queste ultime si stanno confermando tra i principali beneficiari di questo trend positivo.

In particolare, alcuni token promettenti sembrano destinati a continuare la loro ascesa, grazie a una combinazione di fattori come il crescente interesse della community e il listing su exchange centralizzati e decentralizzati di primo livello.

Anche alcuni progetti in presale stanno beneficiando dell’interesse dei trader, in quanto forniscono la possibilità di investire sui token al loro valore più basso, per poi ottenere guadagni dopo il lancio sul mercato.

Tra le meme coin consolidate che potrebbero registrare una continuazione del rialzo troviamo Dogecoin e Floki, mentre tra quelle in presale le più interessanti sono Pepe Unchained, Crypto All-Stars e Flockerz. Ogni progetto presenta caratteristiche uniche che lo distinguono e contribuiscono alla sua potenziale crescita nel contesto di un mercato criptovalutario in espansione.

Dogecoin

Dogecoin (DOGE) è la meme coin principale sul mercato, con un valore di 0,3727 dollari e un market cap di 54 miliardi di dollari.

La meme coin ha guadagnato una solida posizione grazie all'interesse di personalità influenti come Elon Musk e all'adozione da parte di molte piattaforme.

Con l’elezione di Donald Trump e la formazione del nuovo dipartimento DOGE (Department of Government Efficiency) negli Stati Uniti, con a capo proprio Musk, Dogecoin ha visto una crescita del 159% nell’ultimo mese.

Floki

Floki (FLOKI) è un’altra meme coin che sta vivendo una notevole crescita, anche grazie al recente listing su Coinbase, uno degli exchange più importanti al mondo.

Il listing ha consentito a FLOKI di crescere del 45% negli ultimi 7 giorni, per arrivare a un valore di 0,000262 dollari.

Oltre al listing, FLOKI ha beneficiato della crescita di Bitcoin, posizionandosi al 46° posto delle criptovalute per market cap, con più di 2 miliardi di dollari.

Pepe Unchained

Tra le meme coin in presale, Pepe Unchained è quella che sta riscuotendo un maggiore successo, grazie al suo progetto che prevede la creazione di una nuova rete Layer-2.

Pepe Unchained ha raccolto più di 36 milioni di dollari, con la presale che terminerà tra un mese. La sua innovativa blockchain Layer-2 chiamata Pepe Chain, offrirà transazioni rapide e a basso costo, dando agli utenti una serie di tool utili come un block explorer, un exchange decentralizzato e uno strumento per il bridging con Ethereum.

Inoltre, gli sviluppatori potranno creare e lanciare nuove meme coin in modo rapido e intuitivo, grazie al Pepe Pump Pad.

Il token PEPU viene venduto a un valore attuale di 0,012892 dollari, con la possibilità di fare subito staking su Ethereum per ottenere ricompense passive in base all’APY.

Crypto All-Stars

Crypto All-Stars è una meme coin che ha fatto parlare di sé grazie al suo approccio innovativo allo staking. Il progetto ha raccolto 4,2 milioni di dollari durante la sua presale, con il token STARS venduto a 0,0015806 dollari.

Alla base del progetto troviamo l’ecosistema MemeVault, una piattaforma che consentirà ai suoi utenti di mettere in staking fino a 12 meme coin diverse, per ottenere ricompense passive in token STARS.

Lo scopo degli sviluppatori è creare una community di appassionati, in grado di sostenere il token STARS e portarlo a diventare una delle prime 10 meme coin per market cap.

Crypto All-Stars permette lo staking dello STARS sin dalla presale, con un guadagno passivo basato sull’APY.

Flockerz

Con l’obiettivo di creare una nuova organizzazione decentralizzata (DAO) basata su una meme coin, Flockerz è un progetto in presale che ha raccolto più di 2 milioni di dollari.

La DAO chiamata Flocktopia permetterà agli utenti di accedere semplicemente comprando il token FLOCK, venduto al momento a 0,006053 dollari.

I titolari del FLOCK potranno partecipare alla governance della DAO, per prendere decisioni sugli sviluppi della piattaforma e sul token.

Grazie a una meccanica Vote-To-Earn, Flockerz permetterà ai membri della DAO di ottenere ricompense in FLOCK tramite il voto. Inoltre, mantenendo il FLOCK nel wallet, si potranno ottenere guadagni aggiuntivi.

Acquistando il FLOCK in presale sarà possibile fare staking e generare un guadagno passivo in base all’APY.