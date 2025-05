Prima Assicurazioni, da start-up a 1.3 miliardi di premi: Come l’Insurtech Italiana Ha Rivoluzionato il Settore

Nata con una vocazione digitale ben precisa, l’azienda si è affermata nel tempo come un punto di riferimento del settore insurtech, contribuendo in modo decisivo alla trasformazione del rapporto tra clienti e assicurazioni.

Oggi Prima è una tech company con oltre 4 milioni di clienti, 1,3 miliardi di euro di raccolta premi nel 2024 e una presenza consolidata anche a livello internazionale. Un traguardo importante, che diventa anche l’occasione per raccontare una storia di crescita, innovazione e fiducia.

La nuova sede di Prima Assicurazioni, pensata per il benessere di dipendenti e clienti

Le origini di Prima Assicurazioni: una visione digitale in un settore tradizionale

Quando nel 2015 viene lanciato il progetto Prima Assicurazioni, il mercato italiano è ancora dominato da logiche tradizionali. L’accesso alle polizze è spesso complesso, i preventivi richiedono tempo e le procedure sono frammentate tra agenzie fisiche, call center e gestioni cartacee.

La visione di Prima è radicale quanto semplice: usare la tecnologia per semplificare, velocizzare e migliorare ogni aspetto dell’esperienza assicurativa. Dalla sottoscrizione alla gestione dei sinistri, ogni fase viene ripensata con un approccio digital-first, ispirato ai migliori modelli di customer experience.

L’innovazione tecnologica al centro: machine learning, algoritmi proprietari e una piattaforma pensata per l’utente

Fin dall’inizio, la tecnologia è il cuore pulsante di Prima Assicurazioni. Il team interno conta oggi oltre 400 tra ingegneri, sviluppatori e data scientist, impegnati nello sviluppo continuo di software e algoritmi che ottimizzano preventivi, analisi del rischio e assistenza post-vendita.

● Vengono adottati modelli di Machine Learning per l’analisi predittiva;

● Si implementa una struttura Data Mesh per gestire grandi volumi di informazioni in tempo reale;

● Si costruisce un’interfaccia utente intuitiva, pensata per rendere la stipula e la gestione della polizza un’operazione semplice, veloce, trasparente.

Questa impostazione consente di offrire prezzi competitivi e una user experience superiore, che nel tempo si dimostrano determinanti per fidelizzare milioni di utenti.

Perchè il modello ibrido di Prima Assicurazioni risulta vincente

Contrariamente a molte realtà insurtech nate solo online, Prima ha saputo distinguersi adottando un approccio omnicanale. Oltre al canale diretto digitale, l’azienda ha sviluppato una rete di intermediari sul territorio, capace di affiancare il cliente in tutte le fasi.

Questa doppia anima — tech e umana — si rivela particolarmente vincente in un mercato come quello italiano, dove il supporto personale resta un valore fondamentale.

I numeri di una crescita straordinaria: dieci anni di Prima raccontati dai numeri

Nel corso del suo primo decennio, Prima Assicurazioni ha registrato una crescita solida e costante:

● 1,3 miliardi di euro di premi nel 2024, con un incremento del +47% rispetto all’anno precedente;

● EBITDA pari a 104 milioni di euro nel 2024, in crescita del +257%;

● Oltre 4 milioni di clienti attivi in Italia;

● Una struttura aziendale in forte espansione, con l’obiettivo di superare i 1.400 dipendenti entro la fine del 2025.

Dietro questi numeri c’è una cultura aziendale fondata sull’eccellenza tecnologica e sulla capacità di rispondere ai bisogni reali delle persone.

L’internazionalizzazione: Regno Unito e Spagna

Dal Q4 del 2022, Prima Assicurazioni ha avviato il proprio percorso di espansione internazionale, portando il modello insurtech italiano prima nel Regno Unito e poi in Spagna.

Questi due mercati rappresentano un banco di prova importante, ma anche un’opportunità per esportare un modello operativo che ha dimostrato di essere scalabile e replicabile.

L’obiettivo dichiarato è raddoppiare la raccolta premi all’estero entro la fine del 2025, mantenendo al tempo stesso una forte radice nel mercato domestico.

Prima è l’agenzia che ha ridefinito il concetto di assicurazione

Il posizionamento di Prima Assicurazioni si riassume efficacemente nel suo claim: “Great Experience, Great Price”. Un messaggio che parla di concretezza e di visione.

Negli anni, Prima ha ridefinito le aspettative del cliente verso l’assicurazione: oggi non è più solo un obbligo o un costo, ma un servizio attivo, trasparente, accessibile, che protegge e accompagna il cittadino nei momenti importanti della vita.

Spinta all’innovazione per tutto l’ecosistema assicurativo

Il successo di Prima ha avuto anche un impatto sistemico. In un decennio, molte compagnie tradizionali hanno dovuto rivedere i propri modelli, aggiornare i canali digitali, investire in tecnologia e customer care.

L’insurtech non è più un segmento di nicchia, ma una realtà centrale nel mercato, e Prima Assicurazioni ne è stata — e continua a essere — uno degli attori principali.

Sguardo al futuro: la sfida della sostenibilità e dell’inclusione

Guardando al prossimo decennio, Prima Assicurazioni punta a consolidare la leadership europea nel settore insurtech, mantenendo intatti i propri valori fondanti:

● Innovazione continua, grazie a team multidisciplinari e ricerca costante;

● Trasparenza, per garantire rapporti chiari con clienti e stakeholder;

● Inclusione finanziaria, semplificando l’accesso alle assicurazioni anche per le fasce meno servite della popolazione;

● Sostenibilità sociale, con iniziative concrete a supporto delle comunità locali e dei territori.

Conclusione

Dieci anni fa, Prima Assicurazioni ha intrapreso un percorso ambizioso: trasformare radicalmente il settore assicurativo attraverso la tecnologia. Oggi, questo percorso è una realtà consolidata, riconosciuta da milioni di clienti e da un mercato che ha dovuto — e voluto — evolversi.

Un risultato che non è solo un traguardo, ma un nuovo punto di partenza. Perché se i primi dieci anni hanno cambiato il modo di fare assicurazione in Italia, i prossimi promettono di ridefinire l’intero concetto di protezione, su scala europea.

















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.