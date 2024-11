“Io capitano” a Roccasparvera verrà presentata la Rete Sai, il Sistema Accoglienza Integrata

All’interno della rassegna cinematografica “Oltre il confine", organizzata dal Distretto Culturale Montagna Futura, giovedì 28 novembre alle 21,00 presso l’Aula Video di piazza Quattro Martiri a Roccasparvera, verrà proiettato “Io capitano” film del 2023 scritto e diretto da Matteo Garrone.

Il film, che tratta dell'emigrazione africana verso l'Europa, ha concorso alla 80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per il Leone d'oro, venendo premiato con il Leone d'argento alla regia e il Premio Marcello Mastroianni all'attore protagonista Seydou Sarr.

Prima dell’inizio del film Elisa Gondolo e Francesco Ghelfi, referenti sul territorio cuneese del progetto Sistema Accoglienza Integrata. Il SAI è un'iniziativa nazionale che ha come obiettivo l'accoglienza, la tutela, e l'integrazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria o umanitaria.

Elisa Gongolo, della Cooperativa Momo e Francesco Ghelfi della Cooperativa “Insieme a voi” illustreranno le modalità con le quali sia in città che in particolare in Valle Stura si sono messi in atto progetti di inserimento di donne e uomini arrivati in Italia e ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiati.

“C’è bisogno - affermano gli organizzatori - che cresca, da una parte, la consapevolezza di quanto e come si muove il fenomeno migratorio, dall’altra di come ci siano ampi spazi non solo di accoglienza, ma anche di vera e propria integrazione. Non possiamo dimenticare che le persone migranti, siano esse rifugiate o meno, sono una vera risorsa soprattutto per territorio come il nostro.”

Montagna Futura è il distretto culturale della bassa valle Stura ed è composto dai comuni di Moiola, Roccasparvera, Rittana e Valloriate. Tutte le informazioni sono su www.montagnafutura.com. Per informazioni info@montagnafutura.com