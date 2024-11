A Saluzzo Comune e scuole mettonoa. dimora una decina di alberi nel parco di Vigna Ariaudo

Oggi, 21 novembre, è la Giornata nazionale dell’albero.

Per ragioni logistico-organizzative, il Comune di Saluzzo, in accordo con l’Istituto comprensivo cittadino, ha programmato la celebrazione per mercoledì 27 novembre 2024.

Il ritrovo è fissato alle 10 nel nuovo parco pubblico di Vigna Ariaudo (con ingresso dalla parte bassa, da via Sopra le mura).

Saranno messi a dimora una decina di carpini.

Si tratta delle piantine che le scuole (dalla materna alle medie) avevano ricevuto durante la Festa dell’albero dell’anno scorso, che si era svolta nell’area verde di fronte all’ex Palazzo di Giustizia dove, per l’occasione, è stato sistemato l’albero di ginko biloba dedicato a Giulia Cecchettin, la giovane veneta vittima di femminicidio per mano del suo ex fidanziato.

Gli amministratori comunali, durante la consegna, avevano invitato bambini e ragazzi a “prendersi cura” per un anno degli alberelli, in attesa della piantumazione.

E’ stata annunciata la presenza delle classi prime delle quattro Primarie e di gruppi di bambine e bambini degli asili cittadini.

“La Festa degli alberi – dice l’assessora all’Istruzione del Comune di Saluzzo Fiammetta Rosso – è sempre un bel momento di partecipazione da parte delle scuole, un occasione di ritrovo dove studenti piccoli e meno piccoli partecipano ad un evento della città, dove sono loro i protagonisti. Ogni anno, nel recente passato, abbiamo messo a dimora nuove piante in luoghi significativi come aree verdi, giardini delle scuole e ora in questo nuovo parco che sarà presto una metà delle passeggiate saluzzesi e anche un luogo che i più piccoli chiederanno di frequentare per giocare, magari vicino ad alberi messi a dimora da loro stessi”.

Con gli esemplari che saranno piantumati il 27 novembre e con quelli dell’ultimo anno (zona dell’ex tettoia del mercato bestiame di piazza Buttini e altri cantieri) sono circa 3700 gli alberi presenti a Saluzzo.