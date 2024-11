Natale a Saluzzo 2024: Torna la Giostra "Meraviglia dei Bimbi" con Nuove Attrazioni Uniche e Premi Speciali!

Le festività natalizie a Saluzzo si arricchiscono di nuove emozioni con il ritorno della giostra "Meraviglia dei Bimbi" in piazza Cavour. Dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, i bambini potranno vivere un'esperienza unica grazie alle tante nuove attrazioni che li attendono.

Premi Esclusivi con la Fidelity Card

La partnership tra la giostra "Meraviglia dei Bimbi" e Bollati Giochinfanzia continua anche quest'anno. Completando la Fidelity Card della giostra, i piccoli ospiti potranno ricevere un gioco omaggio esclusivo presso il negozio Bollati Giochinfanzia, aggiungendo un tocco speciale alla loro esperienza natalizia. Un'iniziativa che unisce divertimento e regali, per rendere ancora più memorabile il periodo delle feste!

Novità: Hercules Escavatore!

Tra le novità di quest'anno, la giostra introduce il nuovo Hercules Escavatore, un'attrazione completamente interattiva e utilizzabile al 100% dai bambini, rendendo l'esperienza ancora più coinvolgente. Questa è l'unica giostra in tutto il Piemonte a offrire un'esperienza così immersiva con un escavatore interattivo: i piccoli piloti potranno cimentarsi in movimenti realistici di scavo e sollevamento, proprio come dei veri operatori, in totale sicurezza e massimo divertimento.

L'escavatore è progettato per garantire un'esperienza ludica sicura grazie a sistemi di protezione e controlli adatti ai più piccoli, offrendo un'opportunità unica di gioco e apprendimento in un ambiente completamente protetto.

Inoltre, i visitatori potranno divertirsi con il quod interattivo dotato di due diversi movimenti e l'imponente Jeep Big Foot delle Hotwheels, pronta a regalare avventure mozzafiato. Saranno presenti anche i classici cavalli a dondolo di Zorro e Barbie, oltre a giochi interattivi che conquisteranno grandi e piccini.

Anche quest’ anno, la ditta Cristiani renderà il Natale a Saluzzo speciale, diventando un punto di riferimento nelle piazze italiane per il divertimento di tutta la famiglia.

Locali Riscaldati per un Comfort Ottimale

Per garantire una piacevole esperienza a grandi e piccini, la giostra "Meraviglia dei Bimbi" si trova in un ambiente completamente riscaldato, così da assicurare il massimo comfort anche nei giorni più freddi. Un luogo accogliente dove divertirsi senza pensieri, avvolti dall’atmosfera natalizia.

Orari di Apertura

● Feriali:

○ Mattino: 10:30 - 12:30

○ Pomeriggio: 15:00 - 20:00

● Festivi:

○ Mattino: 10:30 - 13:00

○ Pomeriggio: 14:30 - 20:30

Il team della "Meraviglia dei Bimbi" vi augura Buone Feste piene di sorrisi e divertimento!

Per maggiori dettagli e anteprime fotografiche delle novità, segui le nostre pagine Facebook e Instagram oppure chiama il numero 366 9758606. Non perdere l'occasione di vivere la magia del Natale a Saluzzo con la giostra "Meraviglia dei Bimbi"!